Peking keményen üzent Washingtonnak

Portfolio
Kína szerdán közölte, hogy határozottan ellenzi az Egyesült Államok "válogatás nélküli vámhasználatát" és a kínai iparágak "indokolatlan elnyomását", miután Washington új vámok kivetését helyezte kilátásba a Kínából származó félvezetőimportra.

Lin Csien, a kínai külügyminisztérium szóvivője a pekingi sajtótájékoztatón a Reuters beszámolója szerint felszólította az Egyesült Államokat, hogy változtasson "helytelen gyakorlatán".

Hangsúlyozta: ha Washington kitart jelenlegi politikája mellett, Kína megteszi a szükséges lépéseket jogos gazdasági érdekei védelmében.

