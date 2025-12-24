Peking keményen üzent Washingtonnak
Lin Csien, a kínai külügyminisztérium szóvivője a pekingi sajtótájékoztatón a Reuters beszámolója szerint felszólította az Egyesült Államokat, hogy változtasson "helytelen gyakorlatán".
Hangsúlyozta: ha Washington kitart jelenlegi politikája mellett, Kína megteszi a szükséges lépéseket jogos gazdasági érdekei védelmében.
Alakul a nagy béketerv, máris megszólalt az ukrán elnök
Európa legnagyobb atomerőművét három ország osztaná fel.
"Nagy szomorúságot okoz" - megszólalt a pápa a béke esélyeiről
Egynapos békét szeretett volna.
Pokolgépes merénylet történt Moszkvában
Az orosz hatóságok vizsgálják az ügyet.
Gigaberuházás indul a fővárosban, külföldi befektetők versenyeznek
Hamarosan megjelenhet a reptéri vasút tenderkiírása.
Orbán Viktor szerint háború is fellobbanhat Európában
Ünnepi interjút adott a miniszterelnök.
Nagyon felpörgött egy kínai trend, amely Magyarországon különösen látványos
A napelemekkel viszont furcsa dolog történt.
Napokra bezár a magyar tőzsde - Mutatjuk, hol lehet kereskedni az ünnepek alatt
Összeszedtük a fontosabb tőzsdék nyitvatartását.
Az év sztorija: Idén sem történt semmi
Ha a közgazdászoknak előre megmondják, mi minden fog történni 2025-ben, akkor minimum ársokkokat, de akár válságokat is jósoltak volna. Ehhez képest az infláció elmaradt, a... The post Az év
Magasabb törlesztőt is hajlandók bevállalni az Otthon Start igénylők
Részletesebb statisztikai adatok jelentek meg az Otthon Start hitel első 100 napjáról. Ebből már értékelhető a program indulása és az is kiderül, hogy milyenek a támogatott hitel igénylői. M
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
Mi nem evidens befektetés 2026-ban?
Ha 2026 gazdasági dinamikáját befektetői szemmel értelmezzük, akkor a növekedési narratívák helyett sokkal pontosabb felvetés lehet az, hogy hol alakul ki olyan fizikai vagy intézményi szűk k
MI vs. Tudomány: 1-0
A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r
Új EU-s rendelet a GDPR határokon átnyúló ügyekben való alkalmazásáról
December 12-én megjelent az EU hivatalos lapjában a GDPR végrehajtására vonatkozó további eljárási szabályok megállapításáról szóló rendelet (2025/2518) . A rendelet célja, hogy a hat
A dollár lett a világ beteg embere 2025-ben
Móricz Dániel, a HOLD befektetési igazgatója szerint az év sztorija az, hogy a dollár - amely klasszikusan a világ egyik legerősebb, legbiztonságosabb eszköze - borzasztó... The post A dollár l
Verizon Communications Inc. - elemzés
Az alacsony osztalékemelései miatt ritkán kerül be a Top 10-be, de a hozama jó, a chartja miatt pedig akár kereskedési célpont is lehet, tehát megnéztem.CégismertetőA Verizon Communications Inc
Elkezdődött a választási költekezés: mi jöhet a költségvetésben jövőre?
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen – De mit lehet még tenni?
Már akadályozzák az alapellátást is a perekkel.
Kiderült az igazság az ukrán árudömpingről: bajba kerülhetnek a magyar termelők
Nem azonosak az esélyek.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.