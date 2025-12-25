Atom-tengeralattjárót fejleszt a világ legsötétebb diktatúrája: ez mindent megváltoztathat

Az elmúlt években jelentősen romlott a kapcsolat Phenjan és Szöul között, az északi diktatúra pedig a nukleáris fegyverkezésben nagyszabású célokat jelölt ki. Dél-Korea igyekszik enyhíteni a feszültséget, de Kim Dzsongun északi vezető egyelőre nem mutatkozik nyitottnak a közeledésre, Donald Trump amerikai elnök fokozódó nyomása ellenére sem. A Koreai Központi Hírügynökség szerint a déliek tervét kockázatosnak tartják Phenjanban. Szöul korábban jelezte, hogy az Egyesült Államokkal közösen nukleáris meghajtású tengeralattjárókkal erősítenék a haditengerészetüket.

Kim Dzsongun mindezt nemzetbiztonsági kockázatnak veszi, ezt egy épülőben lévő, mintegy 8700 tonnás tengeralattjáró látogatásánál tette.

Hangsúlyozta, hogy a déliek törekvése támadó cselekmény, amely súlyosan sérti (Észak-Korea) biztonságát és tengeri szuverenitását”.

A diktátor kiemelte, hogy folytatni fogják a fejlesztéseket a jövőben is, valamint szerinte az új tengeralattjárójuk „korszakalkotó” lesz és megerősíti az ország politikáját. A projekt már régi álom Phenjanban, először 2021-ben jelentették be.

Dél-koreai szakértők szerint éppen Phenjan jelent kockázatot a regionális békére:

Kim Dzsongunnak valószínűleg igaza van abban, hogy az atommeghajtású tengeralattjárók felhalmozódása növelni fogja az instabilitást a Koreai-félszigeten, de a fegyverkezési versenyért magát okolhatja

– mondta Leif-Eric Easley, a szöuli Ewha Egyetem professzora.

Azt is elmondta, hogy Phenjan elutasít minden párbeszédet Szöullal, miközben az északi lakosság szenvedéseit is növeli, mivel erre költenek a jóléti intézkedések helyett a szegény országban.

