Drámai fordulat Donald Trump árnyékában: a végsőkig fej fej melletti volt a verseny, de itt a győztes
Globál

MTI
Portfolio
Az elhúzódott szavazatszámlálás után végül a Donald Trump amerikai elnök által támogatott Nasry Asfura konzervatív üzletembert hirdették ki győztesnek a hondurasi elnökválasztáson szerdán, három héttel a voksolás után.

A 67 éves, keresztény palesztin bevándorló családból származó Asfura, volt tegucigalpai polgármester

január 27-én lép hivatalba.

Fő ellenfele, a jobboldali televíziós kommentátor Salvador Nasralla szabálytalanságokra hivatkozva a szavazatok újraszámlálását kérte.

A választási hatóság elnöke a voksok összesítésével megbízott magánvállalatot okolta a késedelemért a BBC szerint. Ana Paola Hall elmondta, a cég előzetes figyelmeztetés nélkül végzett karbantartási munkálatokat.

  • Végül Asfura a szavazatok 40,3 százalékát kapta,
  • Nasralla 39,5,
  • Rixi Moncada, Xiomara Castro leköszönő elnök baloldali pártjának jelöltje pedig 19,19 százalékot szerzett a hivatalos eredmények szerint.

A végleges eredmények közzététele után Marco Rubio amerikai külügyminiszter az X közösségi portálon közleményben üdvözölte az "egyértelmű" és "vitathatatlan" győzelmet, és felszólította valamennyi felet, hogy

tartsák tiszteletben az eredményeket.

Az amerikai elnök a szavazás előtt egyértelmű támogatásáról biztosította Asfurát.

A november 30-i egyfordulós voksolás előtt Donald Trump azt mondta, hogy csökkenti az egyik legszegényebb latin-amerikai országnak nyújtott támogatást, ha nem az általa támogatott jelölt győz.

Washington beavatkozásáról a szoros választási befutóba ebben a cikkünkben írtunk hosszabban.

Címlapkép forrása: Tomas Ayuso/Bloomberg via Getty Images

Fórum

