Drámai fordulat Donald Trump árnyékában: a végsőkig fej fej melletti volt a verseny, de itt a győztes

A 67 éves, keresztény palesztin bevándorló családból származó Asfura, volt tegucigalpai polgármester
január 27-én lép hivatalba.
Fő ellenfele, a jobboldali televíziós kommentátor Salvador Nasralla szabálytalanságokra hivatkozva a szavazatok újraszámlálását kérte.
A választási hatóság elnöke a voksok összesítésével megbízott magánvállalatot okolta a késedelemért a BBC szerint. Ana Paola Hall elmondta, a cég előzetes figyelmeztetés nélkül végzett karbantartási munkálatokat.
- Végül Asfura a szavazatok 40,3 százalékát kapta,
- Nasralla 39,5,
- Rixi Moncada, Xiomara Castro leköszönő elnök baloldali pártjának jelöltje pedig 19,19 százalékot szerzett a hivatalos eredmények szerint.
A végleges eredmények közzététele után Marco Rubio amerikai külügyminiszter az X közösségi portálon közleményben üdvözölte az "egyértelmű" és "vitathatatlan" győzelmet, és felszólította valamennyi felet, hogy
tartsák tiszteletben az eredményeket.
Az amerikai elnök a szavazás előtt egyértelmű támogatásáról biztosította Asfurát.
A november 30-i egyfordulós voksolás előtt Donald Trump azt mondta, hogy csökkenti az egyik legszegényebb latin-amerikai országnak nyújtott támogatást, ha nem az általa támogatott jelölt győz.
Washington beavatkozásáról a szoros választási befutóba ebben a cikkünkben írtunk hosszabban.
Címlapkép forrása: Tomas Ayuso/Bloomberg via Getty Images
