  • Megjelenítés
Előbukkant a legújabb béketerv, Moszkva Európát sem támadhatná – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Globál

Előbukkant a legújabb béketerv, Moszkva Európát sem támadhatná – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Portfolio
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök első alkalommal ismertette azt a húszpontos békekeretet, amelyről Ukrajna és az Egyesült Államok tárgyal, és amely az Oroszországgal kötendő megállapodás alapjául szolgálhat. Az elnök mielőbbi tárgyalásokat sürgetett Donald Trumppal ezeknek az ügyeknek a rendezésére - írja a Reuters hírügynökség. Oroszország és Ukrajna átfogó megnemtámadási megállapodást köt, amelynek betartását űralapú, pilóta nélküli megfigyelőrendszer ellenőrzi. Az Egyesült Államok, a NATO és az európai országok a NATO ötödik cikkelyéhez hasonló, kölcsönös védelmi garanciákat vállalnának Ukrajna felé. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Megosztás

Amerikai agytröszt: szinte borítékolható, mi lesz Moszkva válasza a legújabb béketervre

Az új, 20 pontos béketerv és a korábbi, 28 pontos javaslat számos olyan engedményt követelne meg a Kremltől, amelyek szöges ellentétben állnak Oroszország régóta hangoztatott feltételeivel; az amerikai–ukrán–európai tárgyalások nyomán készült dokumentumokra pedig most már Moszkvának kell választ adnia - írta az Institute Study of War (ISW).

Tovább a cikkhez
Amerikai agytröszt: szinte borítékolható, mi lesz Moszkva válasza a legújabb béketervre
Megosztás

Kiderült Putyin titkos telefonbeszélgetése: Oroszország a NATO-hoz akart csatlakozni

Az amerikai Nemzetbiztonsági Archívum sajtóközpontja nyilvánosságra hozott egy beszélgetést.

Tovább a cikkhez
Kiderült Putyin titkos telefonbeszélgetése: Oroszország a NATO-hoz akart csatlakozni
Megosztás

Előbukkant a legújabb béketerv, Moszkva Európát sem támadhatná – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Karácsonykor is alakul a béke tervezete - Háborús híreink szerdán

Címlapkép forrása: Taras Ibragimov/Suspilne Ukraine/JSC "UA:PBC"/Global Images Ukraine via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

MNB Intézet

MI vs. Tudomány: 1-0

A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Nem kell külföldre vinni a pénzt, degeszre keresheted magad a magyar tőzsdén!
Kiderült Putyin titkos telefonbeszélgetése: Oroszország a NATO-hoz akart csatlakozni
Megtalálták a fekete dobozt: kiderült, mi végzett a vezérkari főnökkel
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility