Ez Trump nagy bevándorlási terve: tízezreket zárna raktárakba

A Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) célja a kitoloncolások felgyorsítása egy átalakított, központosított rendszerrel. Az újonnan letartóztatott bevándorlókat először néhány hétre feldolgozóközpontokba vinnék. Onnan hét nagyméretű raktárépület valamelyikébe irányítanák őket, ahol 5000–10 000 embert tartanának fogva a kitoloncolásig. A nagy raktárakat Virginia, Texas, Louisiana, Arizona, Georgia és Missouri államokban, jelentős logisztikai csomópontok közelében alakítanák ki. Emellett tizenhat kisebb létesítményt is terveznek, egyenként 1500 fős kapacitással. A dokumentum egyelőre nem végleges. Az ICE ezen a héten osztja meg a magánfogvatartással foglalkozó vállalatokkal, hogy felmérje az érdeklődést, és ennek alapján finomítsa a tervet.

A raktárprogram a következő lépés lenne Trump elnök bevándorláspolitikai kampányában, amelynek célja bevándorlók millióinak fogvatartása és kitoloncolása. Tom Homan, a kormány határbiztonsági vezetője közölte, hogy az amerikai adminisztráció idén már több mint 579 ezer embert toloncolt ki. Az új létesítmények célja „a hatékonyság maximalizálása, a költségek minimalizálása, a feldolgozási idő lerövidítése és a kitoloncolási folyamat felgyorsítása” – áll a dokumentumban.

„Úgy kell kezelnünk ezt, mint egy üzletet” – mondta Todd M. Lyons, az ICE megbízott igazgatója egy áprilisi konferencián. Szerinte az adminisztráció célja, hogy olyan hatékonyan toloncolják ki a bevándorlókat, ahogyan az Amazon mozgatja a csomagjait: „Mint a Prime, csak emberekkel.”

Ingatlanszakértők szerint azonban a raktárakban való koncentrálás sajátos logisztikai problémákat okozna. Ezeket az épületeket eredetileg tárolásra és szállításra tervezték, nem pedig hosszú távú emberi tartózkodásra. Jellemzően rosszul szellőznek, nincs pontos hőmérséklet-szabályozásuk, és mivel általában távol esnek a lakóövezetektől, nem biztos, hogy rendelkeznek a több ezer állandó bentlakó ellátásához szükséges víz- és csatornarendszerrel.

Ez embertelenség. Az embereket, jobb szó híján, úgy kezelik, mint a jószágot

– mondta Tania Wolf, a Nemzeti Bevándorlási Projekt szóvivője.

Az ICE tervei szerint az épületeket jelentős mértékben átalakítanák: befogadóterületeket, zuhanyzókkal és mosdókkal ellátott lakóegységeket, konyhát, étkezőket, egészségügyi részleget, beltéri és kültéri szabadidős területeket, jogi könyvtárat és irodákat alakítanának ki. Egyes létesítményekben külön szálláshelyeket terveznek a családok számára. A tervezett raktárak többsége olyan városokban, megyékben és államokban épülne, amelyeket Trump bevándorlási politikáját támogató republikánus vezetők irányítanak. Az ICE e hónap elején több mint 68 ezer embert tartott fogva, ami rekordnak számít. Közülük csaknem felüknek, 48 százalékuknak nincs büntetett előélete, és nincs folyamatban lévő büntetőeljárás sem ellenük.

A legnagyobb tervezett raktár akár 10 ezer fogvatartottat is befogadhatna a Washingtontól mintegy 65 kilométerre délre fekvő Staffordban.

Dallas közelében egy 9500, Baton Rouge-tól keletre pedig egy 9000 fős kapacitású létesítményt terveznek. Jason Houser, az ICE korábbi kabinetfőnöke szerint az ilyen méretű létesítmények személyzettel való ellátása várhatóan komoly kihívást jelent majd. A leendő dolgozóknak egészségügyi vagy más speciális képzésre van szükségük, és át kell esniük a szövetségi biztonsági ellenőrzésen.

Címlapkép forrása: Lokman Vural Elibol/Anadolu via Getty Images