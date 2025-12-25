Karácsonyi üdvözlőlapot kapott Trump Putyintól – A Kreml Zelenszkij "elmeállapotát" sem hagyta szó nékül

Vlagyimir Putyin orosz elnök karácsony alkalmából üdvözlő táviratot küldött amerikai hivatali kollégájának, Donald Trumpnak - közölte csütörtökön Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Az orosz elnök sajtótitkára hozzátette, hogy jelenleg nem szerepel a tervek között a két vezető személyes kapcsolatfelvétele.

Közölte, hogy Oroszország tanulmányozza az ukrajnai rendezésre vonatkozó békeszerződés tervezetét, amelyet Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különmegbízottja juttatott el Moszkvába a miami amerikai-orosz tárgyalások után a helyszínről. Mint mondta,

Moszkva ezután az elnök döntésének megfelelően folytatja a tárgyalást Washingtonnal.

Láttuk a híreket Zelenszkij tegnapi, valóban furcsa karácsonyi beszédéről. Kulturálatlanul, haragosan viselkedett. Olyan volt, mint egy nem teljesen épelméjű ember

- mondta Peszkov. "Felmerül a kérdés, hogy képes-e épeszű döntéseket hozni a politikai és diplomáciai eszközökkel történő rendezés érdekében" - tette hozzá.

Peszkov megerősítette, hogy Moszkva és Párizs kapcsolatba lépett Laurent Vinatier francia állampolgár ügyében, akit kémkedés vádjával 2024-ben háromévi szabadságvesztésre ítéltek Oroszországban, mert megsértette a "külföldi ügynöknek" minősített személyekre vonatkozó szabályokat. A szóvivő hozzátette, hogy orosz részről egy ajánlat is elhangzott és most "a francia térfélen van a labda".

A tudományos kutató ügyét a TF1 francia televízió tudósítója vetette fel Putyin évértékelő sajtótájékoztatóján, jelezve, hogy az illetőt "kémkedéssel vádolják, ami rontja a helyzetét". Az orosz elnök azt mondta akkor, hogy először hall az ügyről, de mindenképpen utánajár, és ha "van bármi esély a kérdés pozitív megoldására", akkor minden szükséges lépést megtesz.

Peszkov az ügy kényes mivoltára hivatkozva nem bocsátkozott részletekbe az orosz-francia kapcsolatfelvétel ügyében.

