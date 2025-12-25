Összecsapások a határon: súlyos incidens a két ország fegyveresei között

A jelentések szerint egy terrorszervezet tagjai igyekeztek Afganisztán felől Tádzsikisztánba jutni, amikor lövöldözés tört ki. Az incidens során több fegyverest „semlegesítettek” – mondták el a Caspian Postnak. Az eset a Hatlon régióban található Shamsiddin Shohin közelében történt, két tádzsik határőr szintén életét vesztette.
A feltételezés szerint az illegális határátkelők embercsempészek voltak, és egy nagyobb csoportban léptek volna be a posztszovjet országba. A hatóságok egyelőre nem osztottak meg részleteket a támadással kapcsolatban, így például azt sem tudni, pontosan hányan keveredtek lövöldözésbe, mennyien sérültek meg, vagy melyik terrorszervezet tagjait azonosították.
Azt kiemelték, hogy jelenleg nyugodt a helyzet a határvidéken.
Címlapkép forrása: Reza/Getty Images
Amerikai agytröszt: szinte borítékolható, mi lesz Moszkva válasza a legújabb béketervre
A Kreml kitart a véleménye mellett.
Sok helyen ébredtek ma fehér tájra: megérkezett a hó Magyarországra
Pont karácsonykor lettek havasak a háztetők.
Ez Trump nagy bevándorlási terve: tízezreket zárna raktárakba
Cél a költségek csökkentése.
Kiderült Putyin titkos telefonbeszélgetése: Oroszország a NATO-hoz akart csatlakozni
Történelmi részletekre hivatkozott.
Tűzvész után árvíz csapott le: a trópusokról érkeznek a légköri folyók
Bizonyos helyeken lavinaveszély alakult ki.
Több mint 100 éve jöttek az országba, megújították a zöldségtermesztést – Testvérvárosok ápolják örökségüket
A bolgárkertészek jellemzően Budapest, illetve vasúti csomópontok környékén telepedtek le.
Boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek!
Boldog, meghitt karácsonyt kívánunk mindenkinek! A HOLD-csapat. The post Boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek! appeared first on HOLDBLOG.
Az év sztorija: Idén sem történt semmi
Ha a közgazdászoknak előre megmondják, mi minden fog történni 2025-ben, akkor minimum ársokkokat, de akár válságokat is jósoltak volna. Ehhez képest az infláció elmaradt, a... The post Az év
Magasabb törlesztőt is hajlandók bevállalni az Otthon Start igénylők
Részletesebb statisztikai adatok jelentek meg az Otthon Start hitel első 100 napjáról. Ebből már értékelhető a program indulása és az is kiderül, hogy milyenek a támogatott hitel igénylői. M
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
Mi nem evidens befektetés 2026-ban?
Ha 2026 gazdasági dinamikáját befektetői szemmel értelmezzük, akkor a növekedési narratívák helyett sokkal pontosabb felvetés lehet az, hogy hol alakul ki olyan fizikai vagy intézményi szűk k
MI vs. Tudomány: 1-0
A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r
Új EU-s rendelet a GDPR határokon átnyúló ügyekben való alkalmazásáról
December 12-én megjelent az EU hivatalos lapjában a GDPR végrehajtására vonatkozó további eljárási szabályok megállapításáról szóló rendelet (2025/2518) . A rendelet célja, hogy a hat
A dollár lett a világ beteg embere 2025-ben
Móricz Dániel, a HOLD befektetési igazgatója szerint az év sztorija az, hogy a dollár - amely klasszikusan a világ egyik legerősebb, legbiztonságosabb eszköze - borzasztó... The post A dollár l
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Velence és Barcelona megtelt! Hova utazzunk, ha elkerülnénk a turistatömegeket?
A Checklistben a Corvinus Turizmus Tanszékének vezetőjét kérdeztük.
Elkezdődött a választási költekezés: mi jöhet a költségvetésben jövőre?
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen – De mit lehet még tenni?
Már akadályozzák az alapellátást is a perekkel.