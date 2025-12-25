Összecsapások a határon: súlyos incidens a két ország fegyveresei között

A jelentések szerint egy terrorszervezet tagjai igyekeztek Afganisztán felől Tádzsikisztánba jutni, amikor lövöldözés tört ki. Az incidens során több fegyverest „semlegesítettek” – mondták el a Caspian Postnak. Az eset a Hatlon régióban található Shamsiddin Shohin közelében történt, két tádzsik határőr szintén életét vesztette.

A feltételezés szerint az illegális határátkelők embercsempészek voltak, és egy nagyobb csoportban léptek volna be a posztszovjet országba. A hatóságok egyelőre nem osztottak meg részleteket a támadással kapcsolatban, így például azt sem tudni, pontosan hányan keveredtek lövöldözésbe, mennyien sérültek meg, vagy melyik terrorszervezet tagjait azonosították.

Azt kiemelték, hogy jelenleg nyugodt a helyzet a határvidéken.

Címlapkép forrása: Reza/Getty Images