Váratlan fordulat a sötét botrányban: egy rahedli új iratra bukkantak

Az FBI és a New York-i szövetségi ügyészség arról tájékoztatta az amerikai igazságügyi minisztériumot, hogy
több mint egymillió új Epstein-irat került elő,
amelyeket a következő napokban fokozatosan tesznek majd közzé. A tárca azt nem közölte, hogy miként leltek az új papírokra.
Jogászaink éjjel-nappal dolgoznak az iratok átvizsgálásán, valamint az áldozatok védelme érdekében szükséges redaktáláson. A dokumentumokat a lehető leghamarabb nyilvánosságra hozzuk
- jelezték, ugyanakkor hozzátették, hogy az összes irat közzététele akár heteket is igénybe vehet.
Az igazságügyi minisztériumot bírálat érte, amiért
nem tartotta be azt a december 19-i határidőt, amelyet a kongresszus által novemberben elfogadott jogszabály előírt.
A Donald Trump által aláírt, úgynevezett Epstein-akták átláthatóságáról szóló törvény kimondja, hogy minden kapcsolódó dokumentumot meg kell osztani a nyilvánossággal, miközben védeni kell az áldozatok személyazonosságát.
A korábban nyilvánosságra hozott iratok – köztük videók, fényképek, e-mailek és nyomozati anyagok – számottevő részét kitakarták. Ez a politikai spektrum mindkét oldalán nemtetszést váltott ki, mivel a törvény szerint a kínos vagy jó hírnevet sértő információk redaktálása tilos.
Napról napra hazugságokat, hozzá nem értést, elmulasztott határidőket és jogellenes kitakarásokat látunk
- áll Robert Garcia demokrata képviselő közleményében.
Az Epstein-iratok között az FBI 2019-es belső levelezései is szerepelnek, amelyek tíz lehetséges bűntársról tesznek említést. Közülük hatot idéztek be: hármat Floridában, egyet Bostonban, egyet New Yorkban és egyet Connecticutban.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Nem volt tiszta az elnökválasztás, részben törölték az eredményt Magyarországtól délre
Akár a győztes kilétét is befolyásolhatja.
Lassulás a fontos mutatóban: beköszöntött a leszálló ág Oroszországban az év végére
Csökkenést jelentettek Moszkvában.
Tovább nyomhatja a féket az ázsiai nagyhatalom: a több évtizedes rekord csak a bemelegítés volt
Megszólalt a jegybankelnök.
Drámai fordulat Donald Trump árnyékában: a végsőkig fej fej melletti volt a verseny, de itt a győztes
Végül bejött Trump számítása.
Besült a repülőrajt
Az idén is. És jövőre?
Gigantikus üzlet köttetett: kínai óriáscég kebelezett be egy teljes vállalatot, amellyel valódi kincsekhez jutottak
Meglepetéssel ér fel az üzlet.
Megjött Amerika engedélye: zöld út nyílt a Mol előtt a hatalmas üzlethez
Szerb médiaértesülések szerint.
Újabb fordulat az ukrajnai béketerv körül, Moszkva is megszólalt
Hamisítványról beszélnek.
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
Boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek!
Boldog, meghitt karácsonyt kívánunk mindenkinek! A HOLD-csapat. The post Boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek! appeared first on HOLDBLOG.
Az év sztorija: Idén sem történt semmi
Ha a közgazdászoknak előre megmondják, mi minden fog történni 2025-ben, akkor minimum ársokkokat, de akár válságokat is jósoltak volna. Ehhez képest az infláció elmaradt, a... The post Az év
Magasabb törlesztőt is hajlandók bevállalni az Otthon Start igénylők
Részletesebb statisztikai adatok jelentek meg az Otthon Start hitel első 100 napjáról. Ebből már értékelhető a program indulása és az is kiderül, hogy milyenek a támogatott hitel igénylői. M
Mi nem evidens befektetés 2026-ban?
Ha 2026 gazdasági dinamikáját befektetői szemmel értelmezzük, akkor a növekedési narratívák helyett sokkal pontosabb felvetés lehet az, hogy hol alakul ki olyan fizikai vagy intézményi szűk k
MI vs. Tudomány: 1-0
A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r
Új EU-s rendelet a GDPR határokon átnyúló ügyekben való alkalmazásáról
December 12-én megjelent az EU hivatalos lapjában a GDPR végrehajtására vonatkozó további eljárási szabályok megállapításáról szóló rendelet (2025/2518) . A rendelet célja, hogy a hat
A dollár lett a világ beteg embere 2025-ben
Móricz Dániel, a HOLD befektetési igazgatója szerint az év sztorija az, hogy a dollár - amely klasszikusan a világ egyik legerősebb, legbiztonságosabb eszköze - borzasztó... The post A dollár l
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Velence és Barcelona megtelt! Hova utazzunk, ha elkerülnénk a turistatömegeket?
A Checklistben a Corvinus Turizmus Tanszékének vezetőjét kérdeztük.
Elkezdődött a választási költekezés: mi jöhet a költségvetésben jövőre?
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen – De mit lehet még tenni?
Már akadályozzák az alapellátást is a perekkel.