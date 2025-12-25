Váratlan fordulat a sötét botrányban: egy rahedli új iratra bukkantak

Az FBI és a New York-i szövetségi ügyészség arról tájékoztatta az amerikai igazságügyi minisztériumot, hogy

több mint egymillió új Epstein-irat került elő,

amelyeket a következő napokban fokozatosan tesznek majd közzé. A tárca azt nem közölte, hogy miként leltek az új papírokra.

Jogászaink éjjel-nappal dolgoznak az iratok átvizsgálásán, valamint az áldozatok védelme érdekében szükséges redaktáláson. A dokumentumokat a lehető leghamarabb nyilvánosságra hozzuk

- jelezték, ugyanakkor hozzátették, hogy az összes irat közzététele akár heteket is igénybe vehet.

Az igazságügyi minisztériumot bírálat érte, amiért

nem tartotta be azt a december 19-i határidőt, amelyet a kongresszus által novemberben elfogadott jogszabály előírt.

A Donald Trump által aláírt, úgynevezett Epstein-akták átláthatóságáról szóló törvény kimondja, hogy minden kapcsolódó dokumentumot meg kell osztani a nyilvánossággal, miközben védeni kell az áldozatok személyazonosságát.

A korábban nyilvánosságra hozott iratok – köztük videók, fényképek, e-mailek és nyomozati anyagok – számottevő részét kitakarták. Ez a politikai spektrum mindkét oldalán nemtetszést váltott ki, mivel a törvény szerint a kínos vagy jó hírnevet sértő információk redaktálása tilos.

Napról napra hazugságokat, hozzá nem értést, elmulasztott határidőket és jogellenes kitakarásokat látunk - áll Robert Garcia demokrata képviselő közleményében.

Az Epstein-iratok között az FBI 2019-es belső levelezései is szerepelnek, amelyek tíz lehetséges bűntársról tesznek említést. Közülük hatot idéztek be: hármat Floridában, egyet Bostonban, egyet New Yorkban és egyet Connecticutban.

