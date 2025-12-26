  • Megjelenítés
Bejelentette Trump: Amerika megindította a régóta ígérgetett támadást
Globál

Bejelentette Trump: Amerika megindította a régóta ígérgetett támadást

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök bejelentése szerint az Egyesült Államok csütörtökön a nigériai kormány kérésére légicsapást hajtott végre az Iszlám Állam harcosai ellen az afrikai ország északnyugati részén – írja a Reuters.

Trump a Truth Social közösségi oldalon azt írta:

Ma este, főparancsnokként adott utasításomra az Egyesült Államok hatalmas és halálos csapást mért az északnyugat-nigériai Iszlám Állam terrorista söpredékére, akik elsősorban ártatlan keresztényeket vettek célba és gyilkoltak meg, olyan mértékben, amilyet évek, sőt évszázadok óta nem láttunk!

Az amerikai Afrika Parancsnokság közlése szerint a csapást Szokoto államban hajtották végre, a nigériai hatóságokkal együttműködésben. A művelet során több IÁ-harcos életét vesztette.

Yusuf Maitama Tuggar nigériai külügyminiszter a BBC-nek nyilatkozva közös műveletnek nevezte az akciót, amely terroristák ellen irányult, és hangsúlyozta, hogy semmi köze a valláshoz. Elmondása szerint

Még több Globál

Lengyel vadászgépeket küldtek egy orosz repülőre, kikötőt ért ukrán támadás – Híreink az ukrajnai konfliktusról pénteken

Eljött a háború eddigi legnagyobb fordulata – A szemünk láttára dől el egész Ukrajna sorsa

Előbukkant a legújabb béketerv, Moszkva Európát sem támadhatná – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

a hadműveletet régóta tervezték, és a nigériai fél által szolgáltatott hírszerzési adatokra támaszkodtak.

További csapásokat sem zárt ki, hozzátéve, hogy ezekről a két ország vezetése dönt.

A légicsapás azt követően történt, hogy Trump október végén egzisztenciális fenyegetésről beszélt a nigériai keresztények helyzetével kapcsolatban, és katonai beavatkozással fenyegetőzött.

A Pentagon által közzétett videón látható, amint legalább egy lövedéket indítanak egy hadihajóról.

Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter az X közösségi oldalon köszönetet mondott a nigériai kormánynak a támogatásért és az együttműködésért, majd hozzátette:

Folytatás következik...

Nigéria kormánya korábban hangsúlyozta, hogy a fegyveres csoportok muszlimokat és keresztényeket egyaránt támadnak, és az amerikai állítások nem tükrözik a biztonsági helyzet összetettségét. Ennek ellenére a kabinet beleegyezett abba, hogy együttműködjön Washingtonnal a militáns csoportok elleni küzdelemben.

Az ország lakossága nagyjából fele-fele arányban oszlik meg az északi területeken élő muszlimok és a délen élő keresztények között.

A nigériai helyzetről korábban ebben a cikkünkben írtunk bővebben:

Kapcsolódó cikkünk

Bekeményít Donald Trump: katonai erővel menne neki a világ egyik legnépesebb országának – Milliók sorsa forog kockán

Címlapkép forrása: Adekunle Ajayi/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

MNB Intézet

MI vs. Tudomány: 1-0

A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Eljött a háború eddigi legnagyobb fordulata – A szemünk láttára dől el egész Ukrajna sorsa
Mi köze a Golf-áramlatnak egy ország nemzetbiztonságához? – A homokba dugják a fejüket a döntéshozók
Megtalálták a fekete dobozt: kiderült, mi végzett a vezérkari főnökkel
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility