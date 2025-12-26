Bejelentette Trump: Amerika megindította a régóta ígérgetett támadást

Trump a Truth Social közösségi oldalon azt írta:
Ma este, főparancsnokként adott utasításomra az Egyesült Államok hatalmas és halálos csapást mért az északnyugat-nigériai Iszlám Állam terrorista söpredékére, akik elsősorban ártatlan keresztényeket vettek célba és gyilkoltak meg, olyan mértékben, amilyet évek, sőt évszázadok óta nem láttunk!
Az amerikai Afrika Parancsnokság közlése szerint a csapást Szokoto államban hajtották végre, a nigériai hatóságokkal együttműködésben. A művelet során több IÁ-harcos életét vesztette.
Yusuf Maitama Tuggar nigériai külügyminiszter a BBC-nek nyilatkozva közös műveletnek nevezte az akciót, amely terroristák ellen irányult, és hangsúlyozta, hogy semmi köze a valláshoz. Elmondása szerint
a hadműveletet régóta tervezték, és a nigériai fél által szolgáltatott hírszerzési adatokra támaszkodtak.
További csapásokat sem zárt ki, hozzátéve, hogy ezekről a két ország vezetése dönt.
A légicsapás azt követően történt, hogy Trump október végén egzisztenciális fenyegetésről beszélt a nigériai keresztények helyzetével kapcsolatban, és katonai beavatkozással fenyegetőzött.
A Pentagon által közzétett videón látható, amint legalább egy lövedéket indítanak egy hadihajóról.
.@POTUS “Tonight, at my direction as Commander in Chief, the United States launched a powerful and deadly strike against ISIS Terrorist Scum in Northwest Nigeria, who have been targeting and viciously killing, primarily, innocent Christians, at levels not seen for many years, and… pic.twitter.com/ct7rUW128t https://twitter.com/POTUS?ref_src=twsrc%5Etfw— Department of War (@DeptofWar) December 26, 2025
Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter az X közösségi oldalon köszönetet mondott a nigériai kormánynak a támogatásért és az együttműködésért, majd hozzátette:
Folytatás következik...
Nigéria kormánya korábban hangsúlyozta, hogy a fegyveres csoportok muszlimokat és keresztényeket egyaránt támadnak, és az amerikai állítások nem tükrözik a biztonsági helyzet összetettségét. Ennek ellenére a kabinet beleegyezett abba, hogy együttműködjön Washingtonnal a militáns csoportok elleni küzdelemben.
Az ország lakossága nagyjából fele-fele arányban oszlik meg az északi területeken élő muszlimok és a délen élő keresztények között.
A nigériai helyzetről korábban ebben a cikkünkben írtunk bővebben:
Címlapkép forrása: Adekunle Ajayi/NurPhoto via Getty Images
