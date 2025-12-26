Bejelentette Trump: Amerika megindította a régóta ígérgetett támadást

Trump a Truth Social közösségi oldalon azt írta:

Ma este, főparancsnokként adott utasításomra az Egyesült Államok hatalmas és halálos csapást mért az északnyugat-nigériai Iszlám Állam terrorista söpredékére, akik elsősorban ártatlan keresztényeket vettek célba és gyilkoltak meg, olyan mértékben, amilyet évek, sőt évszázadok óta nem láttunk!

Az amerikai Afrika Parancsnokság közlése szerint a csapást Szokoto államban hajtották végre, a nigériai hatóságokkal együttműködésben. A művelet során több IÁ-harcos életét vesztette.

Yusuf Maitama Tuggar nigériai külügyminiszter a BBC-nek nyilatkozva közös műveletnek nevezte az akciót, amely terroristák ellen irányult, és hangsúlyozta, hogy semmi köze a valláshoz. Elmondása szerint

a hadműveletet régóta tervezték, és a nigériai fél által szolgáltatott hírszerzési adatokra támaszkodtak.

További csapásokat sem zárt ki, hozzátéve, hogy ezekről a két ország vezetése dönt.

A légicsapás azt követően történt, hogy Trump október végén egzisztenciális fenyegetésről beszélt a nigériai keresztények helyzetével kapcsolatban, és katonai beavatkozással fenyegetőzött.

A Pentagon által közzétett videón látható, amint legalább egy lövedéket indítanak egy hadihajóról.

.@POTUS "Tonight, at my direction as Commander in Chief, the United States launched a powerful and deadly strike against ISIS Terrorist Scum in Northwest Nigeria, who have been targeting and viciously killing, primarily, innocent Christians, at levels not seen for many years, and…

Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter az X közösségi oldalon köszönetet mondott a nigériai kormánynak a támogatásért és az együttműködésért, majd hozzátette:

Nigéria kormánya korábban hangsúlyozta, hogy a fegyveres csoportok muszlimokat és keresztényeket egyaránt támadnak, és az amerikai állítások nem tükrözik a biztonsági helyzet összetettségét. Ennek ellenére a kabinet beleegyezett abba, hogy együttműködjön Washingtonnal a militáns csoportok elleni küzdelemben.

Az ország lakossága nagyjából fele-fele arányban oszlik meg az északi területeken élő muszlimok és a délen élő keresztények között.

