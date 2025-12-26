Brutális ütemben fejlődött idén a mesterséges intelligencia - Karnyújtásnyira lehet az AGI?

Futószalagon jöttek idén a jobbnál-jobb AI modellek
Nem volt könnyű dolga 2025-ben azoknak, akik igyekeztek lépést tartani, vagy legalábbis képben maradni azzal, hogy hol tart pontosan képességeit tekintve az AI-technológia, melyek a legújabb eszközök, amelyekkel a gyártók előrukkoltak. A mesterséges intelligencia három éve tartó, rohamléptékű fejlődése pedig nem állt le 2025-ben sem.
Kis túlzással, azt lehet mondani, hogy a főbb fejlesztőcégek napról napra adtak ki valamilyen új, vagy éppen a korábbi megoldásokat bizonyos tekintetben leköröző AI-modellt, vagy alkalmazást.
Míg előző években a multimodális, tehát szöveg, kép és hang kezelésére is képes chatbotok jelentették a főbb fejlesztési irányt, addig
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés