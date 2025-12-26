Brutális ütemben fejlődött idén a mesterséges intelligencia - Karnyújtásnyira lehet az AGI?

2025-ben a technológia terén egyértelműen szinte minden a mesterséges intelligencia fejlődéséről szólt, a vezető AI-vállalatok pedig rendkívüli tempóban dobták idén piacra az újabbnál újabb megoldásaikat. Bár az év során sokan tartottak az "AI lufi" kidurranásától, a benchmarkok alapján az új modellek messze felülmúlták a tavalyiakat, bizonyos területeken pedig már meg is haladták az emberek képességeit. Az LLM-ek mérhető tudása azonban csak az egyik fontos tényező: az automatikus működés a másik elem, amelyről idén gyakran szó esett, különösen az általános mesterséges intelligencia (AGI) elérésével kapcsolatos várakozásokra utalva. A fejlődés ugyan egyértelműen látszik ezen a területen is, a vállalatvezetők és AI-kutatók igen megosztottak a kérdést illetően: egyesek szerint két évre, mások szerint egy évtizedre vagyunk a legokosabb emberek képességeit meghaladó, teljesen autonóm működésre képes AI-rendszerektől. Sőt, egyes vélekedések szerint addig még az AI-hoz való teljes tudományos megközelítésnek is változnia kellene.

Futószalagon jöttek idén a jobbnál-jobb AI modellek

Nem volt könnyű dolga 2025-ben azoknak, akik igyekeztek lépést tartani, vagy legalábbis képben maradni azzal, hogy hol tart pontosan képességeit tekintve az AI-technológia, melyek a legújabb eszközök, amelyekkel a gyártók előrukkoltak. A mesterséges intelligencia három éve tartó, rohamléptékű fejlődése pedig nem állt le 2025-ben sem.

Kis túlzással, azt lehet mondani, hogy a főbb fejlesztőcégek napról napra adtak ki valamilyen új, vagy éppen a korábbi megoldásokat bizonyos tekintetben leköröző AI-modellt, vagy alkalmazást.

Míg előző években a multimodális, tehát szöveg, kép és hang kezelésére is képes chatbotok jelentették a főbb fejlesztési irányt, addig