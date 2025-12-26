  • Megjelenítés
Floridába repül Zelenszkij, megvan a találkozó időpontja Trumppal
Globál

Floridába repül Zelenszkij, megvan a találkozó időpontja Trumppal

MTI
Most vasárnap lesz a következő találkozó Floridában Volodimir Zelenszkij és Donald Trump között - közölte az ukrán elnök.

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő pénteken a Telegramon bejelentette, hogy a közeljövőben találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, miután hetekig fokozott diplomáciai erőfeszítéseket tettek az Ukrajna és Oroszország közötti háború lezárására. Nem sokkal később újságíróknak elmondta:

vasárnap lesz a következő találkozó Floridában

Zelenszkij közölte, hogy megvitatják majd az Ukrajna részére nyújtandó biztonsági garanciákat, és "gazdasági megállapodásról" is szó lesz. Állítása szerint a tárgyalás alatt álló 20 pontos terv "nagyjából 90 százalékban kész van".

"Ennek a találkozónak kifejezetten az a célja, hogy véglegesítsünk annyi részletet, amennyit csak tudunk

Még több Globál

Lengyel vadászgépeket küldtek egy orosz repülőre, Zelenszkij hamarosan találkozhat Trumppal – Híreink az ukrajnai konfliktusról pénteken

Megállapodott a Kreml és a Fehér Ház, folytatódnak a tárgyalások

Hazaárulásért 12 évre ítéltek egy volt diplomatát Moszkvában

- mondta az ukrán elnök, hozzátéve, hogy

az ukrán fél "területi kérdéseket is felvet majd".

Zelenszkij azt mondta, szeretnék, ha az európai országokat is bevonnák a megbeszélésbe, de kétségének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy ez ilyen rövid határidővel megvalósítható lenne.

Kapcsolódó cikkünk

Lengyel vadászgépeket küldtek egy orosz repülőre, Zelenszkij hamarosan találkozhat Trumppal – Híreink az ukrajnai konfliktusról pénteken

"A közeljövőben mindenképp meg kell találnunk a módját, hogy ne csak Ukrajna és az Egyesült Államok legyen jelen, hanem Európa is képviseltesse magát" a tárgyaláson - mondta.

A politikus előzőleg a Telegram üzentküldő alkalmazásán azt írta: "Rusztem Umerov (az ukrán biztonsági tanács titkára) beszámolt a legutóbbi kapcsolatfelvételéről az amerikai féllel. Nem vesztegetünk el egy napot sem. Megállapodtunk a legmagasabb szintű találkozóról Trump elnökkel a közeljövőben".

Hozzátette: "sok minden eldőlhet még az új év előtt".

Címlapkép forrása: Chen Mengtong/China News Service/VCG via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

MNB Intézet

MI vs. Tudomány: 1-0

A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Eljött a háború eddigi legnagyobb fordulata – A szemünk láttára dől el egész Ukrajna sorsa
Négy európai ország küldhet katonákat Ukrajnába – Az ukrán elnöki tanácsadó megnevezte ezeket
Kimondta a Kreml: Moszkva hajlandó írásba adni, hogy Kelet-Európának nem kell katonai támadástól félnie
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility