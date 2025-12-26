Floridába repül Zelenszkij, megvan a találkozó időpontja Trumppal

Most vasárnap lesz a következő találkozó Floridában Volodimir Zelenszkij és Donald Trump között - közölte az ukrán elnök.

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő pénteken a Telegramon bejelentette, hogy a közeljövőben találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, miután hetekig fokozott diplomáciai erőfeszítéseket tettek az Ukrajna és Oroszország közötti háború lezárására. Nem sokkal később újságíróknak elmondta:

vasárnap lesz a következő találkozó Floridában

Zelenszkij közölte, hogy megvitatják majd az Ukrajna részére nyújtandó biztonsági garanciákat, és "gazdasági megállapodásról" is szó lesz. Állítása szerint a tárgyalás alatt álló 20 pontos terv "nagyjából 90 százalékban kész van".

"Ennek a találkozónak kifejezetten az a célja, hogy véglegesítsünk annyi részletet, amennyit csak tudunk

- mondta az ukrán elnök, hozzátéve, hogy

az ukrán fél "területi kérdéseket is felvet majd".

Zelenszkij azt mondta, szeretnék, ha az európai országokat is bevonnák a megbeszélésbe, de kétségének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy ez ilyen rövid határidővel megvalósítható lenne.

"A közeljövőben mindenképp meg kell találnunk a módját, hogy ne csak Ukrajna és az Egyesült Államok legyen jelen, hanem Európa is képviseltesse magát" a tárgyaláson - mondta.

A politikus előzőleg a Telegram üzentküldő alkalmazásán azt írta: "Rusztem Umerov (az ukrán biztonsági tanács titkára) beszámolt a legutóbbi kapcsolatfelvételéről az amerikai féllel. Nem vesztegetünk el egy napot sem. Megállapodtunk a legmagasabb szintű találkozóról Trump elnökkel a közeljövőben".

Hozzátette: "sok minden eldőlhet még az új év előtt".

Címlapkép forrása: Chen Mengtong/China News Service/VCG via Getty Images