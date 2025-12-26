Még soha nem exportált ennyi fegyvert Nagy-Britannia

A brit védelmi tárca kiemeli az idei brit hadiipari exportszerződések két legnagyobb egyedi elemét, a Norvégiával kötött hadihajóexport-megállapodást, valamint a Törökországgal harci repülőgépek eladásáról aláírt egyezményt.
A brit hadiipari ágazat eddigi legnagyobb hadihajóexportjáról augusztus végén kötött szerződést a brit és a norvég kormány. Ez adja a brit hadfelszerelés-exportról aláírt idei egyezmények értékének felét.
A 10 milliárd font értékű szerződés alapján
Nagy-Britannia Type 26 típusjelű fregattokat szállít a norvég királyi haditengerészetnek.
Ezeket a hajókat tengeralattjárók észlelésére, nyomon követésére és elhárítására fejlesztették ki.
A két ország megállapodást kötött arról is, hogy haditengerészeteik ezekkel a hajókkal közös járőrözést kezdenek az Atlanti-óceán északi vizein a kiemelt fontosságú infrastrukturális hálózatok - köztük a kommunikációs és elektromos kábelek, valamint a földgázvezetékek - megvédésére az orosz tengeralattjáróktól.
Az idei brit hadiipari exportszerződések második legnagyobb tétele az a 8 milliárd font (3600 milliárd forint) értékű szerződés, amelyet London a török kormánnyal kötött októberben Typhoon harci repülőgépek szállításáról. Az egyezmény értelmében Törökország 20 gépet vásárol az európai együttműködésben készülő repülőgépekből.
A típus részegységeinek 37 százalékát gyártják Nagy-Britanniában, de a gépeket előállító brit-német-olasz-spanyol konzorciumot a legnagyobb brit hadiipari konglomerátum, a BAE Systems vezeti, és a repülőgépek végső összeszerelése is Nagy-Britanniában folyik.
A londoni védelmi minisztérium pénteki tájékoztatása szerint az idén született új hadiipari exportszerződések közvetlenül 25 ezer munkahely fenntartását garantálják az ágazatban.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
