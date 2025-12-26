  • Megjelenítés
Még soha nem exportált ennyi fegyvert Nagy-Britannia
Globál

Még soha nem exportált ennyi fegyvert Nagy-Britannia

MTI
A londoni védelmi minisztérium pénteki tájékoztatása szerint Nagy-Britannia 2025-ben több mint 20 milliárd font (kilencezer milliárd forint) értékben írt alá megállapodásokat fegyverek és egyéb hadfelszerelések kiviteléről. Ez a brit hadiipar legnagyobb éves exportmegrendelése azóta, hogy az ágazat külföldi értékesítéseiről szóló statisztikák rendszeres összeállítása 1983-ban megkezdődött.

A brit védelmi tárca kiemeli az idei brit hadiipari exportszerződések két legnagyobb egyedi elemét, a Norvégiával kötött hadihajóexport-megállapodást, valamint a Törökországgal harci repülőgépek eladásáról aláírt egyezményt.

A brit hadiipari ágazat eddigi legnagyobb hadihajóexportjáról augusztus végén kötött szerződést a brit és a norvég kormány. Ez adja a brit hadfelszerelés-exportról aláírt idei egyezmények értékének felét.

A 10 milliárd font értékű szerződés alapján

Nagy-Britannia Type 26 típusjelű fregattokat szállít a norvég királyi haditengerészetnek.

Még több Globál

Karácsony másnapján is üzent a világnak Leó pápa

Nagy robbanás történt a déli ima idején, öten meghaltak

Mostantól könnyen megismerhetik a dél-koreaiak az észak-koreai állami propagandát

Ezeket a hajókat tengeralattjárók észlelésére, nyomon követésére és elhárítására fejlesztették ki.

A két ország megállapodást kötött arról is, hogy haditengerészeteik ezekkel a hajókkal közös járőrözést kezdenek az Atlanti-óceán északi vizein a kiemelt fontosságú infrastrukturális hálózatok - köztük a kommunikációs és elektromos kábelek, valamint a földgázvezetékek - megvédésére az orosz tengeralattjáróktól.

Az idei brit hadiipari exportszerződések második legnagyobb tétele az a 8 milliárd font (3600 milliárd forint) értékű szerződés, amelyet London a török kormánnyal kötött októberben Typhoon harci repülőgépek szállításáról. Az egyezmény értelmében Törökország 20 gépet vásárol az európai együttműködésben készülő repülőgépekből.

A típus részegységeinek 37 százalékát gyártják Nagy-Britanniában, de a gépeket előállító brit-német-olasz-spanyol konzorciumot a legnagyobb brit hadiipari konglomerátum, a BAE Systems vezeti, és a repülőgépek végső összeszerelése is Nagy-Britanniában folyik.

A londoni védelmi minisztérium pénteki tájékoztatása szerint az idén született új hadiipari exportszerződések közvetlenül 25 ezer munkahely fenntartását garantálják az ágazatban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

MNB Intézet

MI vs. Tudomány: 1-0

A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Eljött a háború eddigi legnagyobb fordulata – A szemünk láttára dől el egész Ukrajna sorsa
Négy európai ország küldhet katonákat Ukrajnába – Az ukrán elnöki tanácsadó megnevezte ezeket
Kimondta a Kreml: Moszkva hajlandó írásba adni, hogy Kelet-Európának nem kell katonai támadástól félnie
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility