Mostantól könnyen megismerhetik a dél-koreaiak az észak-koreai állami propagandát

A lépés a Phenjannal szemben békülékeny politikát támogató I Dzsemjong dél-koreai elnök kormányának újabb gesztusa. Az intézkedés technikailag azt jelenti, hogy a jövő héttől megváltozik a lap besorolása - jelentette be a dél-koreai kormány közleményében.
A jelenlegi szabályok értelmében a Rodong Szinmun, a Koreai Munkapárt központi lapja Dél-Koreában csupán kijelölt intézményekben olvasható, külön igény benyújtása után. A hatóságok ellenőrzik az igénylő személyazonosságát, és megvizsgálják, hogy az illető milyen indokkal akar hozzáférni az újsághoz - közölte a Yonhap dél-koreai hírügynökség.
A lap átsorolása lehetővé teszi a dél-koreaiak számára, hogy
könnyebben hozzáférjenek a nyomtatott kiadáshoz, viszont az online hozzáférés továbbra is tilos marad
– derült ki a kormányzati tájékoztatásából.
A két Korea hivatalosan még mindig háborúban áll, és Phenjan propagandájának tilalma, amely évtizedek óta van hatályban, továbbra is érvényes Dél-Koreában.
Az észak-koreai központi laphoz való hozzáférés korlátozásának ellenzői, többek között I Dzsemjong elnök, azt állítják, a dél-koreaiak politikailag elég érettek ahhoz, hogy maguk ítéljék meg az északi propaganda tartalmát. Úgy vélik, hogy felesleges ez a cenzúra egy olyan országban, mint Dél-Korea, amely dinamikus demokrácia, és ahol világviszonylatban különösen magasan képzettek az emberek.
Az Észak-Koreával való kapcsolatokért felelős országegyesítési minisztérium a múlt héten tájékoztatta I Dzsemjong elnököt arról, hogy megkönnyíti a nyilvánosság hozzáférését bizonyos észak-koreai propagandadokumentumokhoz. A vezető akkor úgy vélte, hogy
túlzóak azok a félelmek, miszerint a közvélemény a propaganda hatására kommunistává válhat.
Éppen ellenkezőleg, ezeknek a dokumentumoknak a hozzáférhetővé tétele lehetőséget nyújt majd Észak-Korea valós helyzetének pontos megértésére - tette hozzá.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
