Nagy robbanás történt a déli ima idején, öten meghaltak
MTI
Öt ember meghalt pénteken egy robbanásban az alavita kisebbség egyik mecsetében a közép-szíriai Homsz városában - közölte a SANA szíriai állami hírügynökség.

A beszámolóban idézték Nadzsin al-Naaszant, a szíriai egészségügyi minisztériumi tisztségviselőjét, aki szerint

további 21 ember megsebesült.

Ezek csak az első adatok, az áldozatok száma még emelkedhet - tette hozzá.

Homsz város sajtóirodája közölte, robbanószerkezet lépett működésbe az Imam Ali bin Abi Talib mecsetben. A biztonsági erők lezárták a területet. Egy helyi tisztségviselő a Reuters brit hírügynökségnek elmondta, hogy a robbanás a déli ima idején történt, amikor a legtöbben keresik fel a mecseteket.

A SANA felvételeket tett közzé, amelyeken a mentők és a biztonsági erők a mecset zöld szőnyegén szétszóródott törmeléket vizsgálják.

A támadás elkövetőjeként egyelőre senki nem jelentkezett.

Homsz város lakosságának többsége szunnita, de több kerületben is élnek alavita közösségek. A Szíriában hosszú ideig hatalmon lévő, tavaly decemberben megbuktatott Bassár el-Aszad elnök is az alavita felekezethez tartozott. Helyére a szunnita muszlim többség tagjai által vezetett átmeneti kormány lépett, és az alavitákat azóta több támadás is érte.

Márciusban több mint 1400 alavita vallású ember halt meg a biztonsági erők és az alavita lázadók közötti összecsapásokban Szíria nyugati részén.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

