Nagy robbanás történt a déli ima idején, öten meghaltak

A beszámolóban idézték Nadzsin al-Naaszant, a szíriai egészségügyi minisztériumi tisztségviselőjét, aki szerint
további 21 ember megsebesült.
Ezek csak az első adatok, az áldozatok száma még emelkedhet - tette hozzá.
Homsz város sajtóirodája közölte, robbanószerkezet lépett működésbe az Imam Ali bin Abi Talib mecsetben. A biztonsági erők lezárták a területet. Egy helyi tisztségviselő a Reuters brit hírügynökségnek elmondta, hogy a robbanás a déli ima idején történt, amikor a legtöbben keresik fel a mecseteket.
A SANA felvételeket tett közzé, amelyeken a mentők és a biztonsági erők a mecset zöld szőnyegén szétszóródott törmeléket vizsgálják.
A támadás elkövetőjeként egyelőre senki nem jelentkezett.
Homsz város lakosságának többsége szunnita, de több kerületben is élnek alavita közösségek. A Szíriában hosszú ideig hatalmon lévő, tavaly decemberben megbuktatott Bassár el-Aszad elnök is az alavita felekezethez tartozott. Helyére a szunnita muszlim többség tagjai által vezetett átmeneti kormány lépett, és az alavitákat azóta több támadás is érte.
Márciusban több mint 1400 alavita vallású ember halt meg a biztonsági erők és az alavita lázadók közötti összecsapásokban Szíria nyugati részén.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
