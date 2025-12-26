  • Megjelenítés
Négy európai ország küldhet katonákat Ukrajnába – Az ukrán elnöki tanácsadó megnevezte ezeket
Globál

Négy európai ország küldhet katonákat Ukrajnába – Az ukrán elnöki tanácsadó megnevezte ezeket

Portfolio
Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki hivatal tanácsadója egy interjúban elmondta, négy európai ország már jelezte, hajlandó lenne katonákat küldeni Ukrajnába – írja az RBC-Ukraine.

Podoljak szerint

Franciaország, Németország, Nagy-Britannia és Törökország már igent mondott arra, hogy békefenntartókat küldjenek Ukrajnába.

A tanácsadó hozzátette, még más országok is gondolkodnak ezen.

Felmerül a kérdés, hogy ki fogja mindezt finanszírozni. Ki lesz jelen, hogy mindent egy egységes rendszerbe integráljon, és ki fogja moderálni az Oroszországgal szembeni elrettentő folyamatokat? Ekkor válik világossá, hogy más, ebben érdekelt országok képviselőinek is jelen kell lenniük

– mondta Podoljak.

A tanácsadó szerint minden egyes országnak megvan a maga érdeke a békefenntartók Ukrajnába küldésében. Törökország például meg akarja akadályozni, hogy Oroszország biztonsági, gazdasági és üzleti problémákat okozzon a Fekete-tenger medencéjében.

Címlapkép forrása: Serhiy Morgunov/Global Images Ukraine via Getty Images

