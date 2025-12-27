  • Megjelenítés
Kijött a lista: ez most a világ 10 legerősebb hadserege
Kijött a lista: ez most a világ 10 legerősebb hadserege

2025-ben is kiadta azt a listát a Global Firepower (GFP), melyen a világ országait rangsorolják aszerint, hogy különféle számokban kifejezhető mutatók alapján mennyire rendelkeznek ütőképes haderővel. A lista leglátványosabb változása, hogy Kína immáron holtversenyben van az eddig egyértelmű második helyezett Oroszországgal, az orosz harcjármű-állomány pedig az ukrajnai háború miatt alaposan megcsappant. A listát sok kritika éri amiatt, hogy egyáltalán nem veszi figyelembe azokat a számban nem mérhető tényezőket, melyek akár háborúdöntők is lehetnek, ilyen a technológiai színvonal, a képzettség vagy a parancsnoki lánc szervezettsége, mindenesetre egyfajta érdekességként érdemes lehet végigfutni a GFP új összesítésén.

A 10 legerősebb ország

amerika-usa-gfp-lista
Amerikai és dél-koreai vadászpilóták egy közös hadgyakorlaton F-35-ös vadászbombázókkal. Fotó: U.S. Marine Corps photo by Cpl. Samantha Rodriguez)

2025-ben is frissítette a világ országait katonai erő szerint rangsoroló Global Firepower a GFP Indexét. A top 10-ben két érdekesebb változás történt:

Kína teljesen felzárkózott Oroszországhoz, gyakorlatilag holtversenyben vannak a második helyért 0.0788-as értékeléssel.

Nem lenne meglepő, ha jövőre a békeidőben haderejét folyamatosan modernizáló Kína 2026-ban átvenné a második helyet a háborús veszteségektől sínylődő Oroszországtól.

Az orosz haderő ütőképességének változása szembetűnő: a GFP összegzése szerint az orosz harckocsi-állomány például kb. harmadára csökkent a háború évei alatt, de csökkent a haditengerészet és a tüzérség állománya is.

A listán látható változás még, hogy az élvonalban Franciaország átvette Japán 7. helyét, amely így most a 8. helyre csúszott vissza. 

A világ 10 legütőképesebb katonai erővel rendelkező országa a GFP szerint a következő:

  1. Egyesült Államok
  2. Oroszország
  3. Kína
  4. India
  5. Dél-Korea
  6. Egyesült Királyság
  7. Franciaország
  8. Japán
  9. Törökország
  10. Olaszország

Hol van Magyarország?

honvédség-magyarország-gfp-lista
Magyar KF41 Lynx gyalogsági harcjárművek egy hadgyakorlaton. Fotó: MTI Fotó/Katona Tibor

Magyarország hadereje a GFP értékelése szerint 55. helyre esett vissza ütőképesség szempontjából, Angola és az Egyesült Arab Emírségek közé.

A régiónkban Ukrajna, Csehország és Románia erősebb a lista készítői szerint.

Érdemes megjegyezni, hogy a GFP értékelése szerinta Magyar Honvédség a szerb és osztrák haderőknél is ütőképesebb.

Fontos leszögezni, hogy a GFP listája a haderőfejlesztési program vívmányait csak a beszerzett számosság tekintetében tükrözi, az új technikai eszközök technológiai színvonalát nem veszik latba a szerkesztők.

Kritikák és óvatosságok

jemen-gfp
Jemeni húszi lázadók egy pickupon. Jemen nem egységes ország: évek óta polgárháború van, három nagy frakció harcol egymás ellen a területért, miközben az alapvető lakossági élelmiszer-ellátás sem biztosított. A GFP listáján Jemen hadereje mégis 85. helyet foglal el, miközben a minden szempontból fejlettebb Új-Zéland a 86. helyen található. Fotó: Public domain, via Wikimedia Commons

A GFP listáját semmiképpen nem szabad komoly szakmai anyagként kezelni, hiszen egy csomó olyan tényezőt nem vesz figyelembe, amely háborúdöntő lehet, ilyen például a technológiai színvonal, a haderő személyi állományának képzettsége, a parancsnoki lánc szervezettsége, de nem foglalkozik például a stratégiai fegyverekkel sem.

A GFP listáján egy rozsdás kínai Kalasnyikovokkal felszerelt közép-afrikai milícia egyenértékű egy amerikai Delta Force alakulattal,egy rozoga T-55-ös egyenértékű egy szupermodern Leopard 2A8-assal - a valóságban ez értelemszerűen egyáltalán nincs így.

Nem taglalja a GFP a haditechnikai eszközök összfegyvernemi alkalmazásának hatékonyságát sem.

A GFP listájának lényege, hogy számokban kifejezhető dolgokat (pl. tankok száma, katonák száma, ország területe) hasonlítson össze, nem az, hogy megmutassa, hogy mi lesz, ha egyik és másik, listán szereplő ország háborúba megy egymással. Vegyünk egy könnyen érthető példát: a listán a haderővel nem rendelkező Izland előkelőbb helyet foglal el (135.) mint a kvázi folyamatos háborús készültségben lévő, külföldi erők által támogatott Koszovó (141.) 

Így tehát a GFP értékelése nem több, mint egyszerű érdekesség, játék a számokkal, adatokkal, ennek tudatában érdemes szemlézni a frissen közzétett Firepower-indexet is.

Címlapkép forrása: Brandon Bell/Getty Images

