Megszólalt a Nyugat réme: kész biztosítani Thaiföld és Kambodzsa tárgyalásait

Kína üdvözölte a megállapodást, és hangsúlyozta, hogy az bizonyítja: a párbeszéd és az egyeztetés hatékony eszköz az összetett viták rendezésére.

Vang Ji kínai külügyminiszter december 28-29-én a délnyugat-kínai Jünnan tartományban találkozik kambodzsai és thaiföldi kollégájával, Prak Szokhonnal és Szihaszák Puangketkeóval.

A megbeszélésen mindhárom ország katonai képviselői is részt vesznek.

Peking jelezte, hogy kész továbbra is teret biztosítani a két ország közötti érdemi tárgyalásoknak. A kínai külügyminisztérium kiemelte: Kína konstruktív szerepet kíván vállalni a tűzszünet megszilárdításában, a politikai bizalom helyreállításában és a térség békéjének megőrzésében.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images