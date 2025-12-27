Megszólalt Zelenszkij: nagy reményeket fűz a közelgő találkozóhoz Trumppal

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Egyesült Államokba utazik, ahol Floridában találkozik Donald Trump amerikai elnökkel. Az újságíróknak küldött üzenetében közölte: azt reméli, hogy sikerül kompromisszumot találniuk az orosz-ukrán háborút lezáró béketerv kereteiről.

Az ukrán államfő hangsúlyozta, hogy a Washington által felajánlott biztonsági garanciák kulcsfontosságúak a tartós béke megteremtéséhez.

Szerinte a rendezés sikeréhez elengedhetetlen, hogy ezek a garanciák egyértelműek és hosszú távon is megbízhatók legyenek.

Zelenszkij az újságíróknak küldött hangüzenetében hozzátette: a biztonsági garanciák konkrét tartalma attól függ, mit hajlandó Donald Trump felajánlani az egyeztetések során. Úgy fogalmazott, bízik benne, hogy a találkozó kézzelfogható eredményeket hoz, és közelebb viszi a feleket a háború lezárásához.

Forrás: Reuters

