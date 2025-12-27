  • Megjelenítés
Megszólalt Zelenszkij: nagy reményeket fűz a közelgő találkozóhoz Trumppal
Globál

Megszólalt Zelenszkij: nagy reményeket fűz a közelgő találkozóhoz Trumppal

Portfolio
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Egyesült Államokba utazik, ahol Floridában találkozik Donald Trump amerikai elnökkel. Az újságíróknak küldött üzenetében közölte: azt reméli, hogy sikerül kompromisszumot találniuk az orosz-ukrán háborút lezáró béketerv kereteiről.

Az ukrán államfő hangsúlyozta, hogy a Washington által felajánlott biztonsági garanciák kulcsfontosságúak a tartós béke megteremtéséhez.

Szerinte a rendezés sikeréhez elengedhetetlen, hogy ezek a garanciák egyértelműek és hosszú távon is megbízhatók legyenek.

Zelenszkij az újságíróknak küldött hangüzenetében hozzátette: a biztonsági garanciák konkrét tartalma attól függ, mit hajlandó Donald Trump felajánlani az egyeztetések során. Úgy fogalmazott, bízik benne, hogy a találkozó kézzelfogható eredményeket hoz, és közelebb viszi a feleket a háború lezárásához.

Kapcsolódó cikkünk

Floridán a világ szeme: fontos találkozóra készül holnap Trump és Zelenszkij - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

A német kancellárral egyeztetett Zelenszkij a Trump-találkozó előtt

Masszív támadás érte Kijevet, miközben sorsdöntő terv készül a háború lezárására

Kijött a lista: ez most a világ 10 legerősebb hadserege

Forrás: Reuters

Még több Globál

Szörnyű adat jött Iránból

Trump üzleti szemlélete új dinamikát hozott az orosz-ukrán tárgyalásokba − 2026 elhozhatja a békét?

Kijött a lista: ez most a világ 10 legerősebb hadserege

Címlapkép forrása: Chen Mengtong/China News Service/VCG via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

MNB Intézet

MI vs. Tudomány: 1-0

A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kijött a lista: ez most a világ 10 legerősebb hadserege
Lakóházak tetejéről irányítják a halálos drónokat: megdöbbentő módszerrel kerülik meg az ukrán légvédelmet
Kimondta a Kreml: Moszkva hajlandó írásba adni, hogy Kelet-Európának nem kell katonai támadástól félnie
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility