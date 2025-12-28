Hatalmas bejelentést tett Trump: megvan a békemegállapodás alapja

Az amerikai elnök úgy fogalmazott: meggyőződése, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök „komolyan gondolja a békét”. Hozzátette, túl sok ember vesztette életét, és szerinte mindkét elnök megállapodást akar. „Úgy gondolom, megvannak egy olyan megállapodás körvonalai, amely jó Ukrajnának, jó mindenkinek. Nincs ennél fontosabb” – mondta Trump.
Az amerikai elnök szerint Ukrajna számára „erős” biztonsági megállapodás születne, amelyben az európai országok is jelentős szerepet vállalnának. Trump kiemelte: az európai nemzetek szorosan együttműködnek a folyamatban, és összhangban vannak a mostani tárgyalások céljaival.
„Úgy érzem, az európai országok nagyszerűek voltak, és teljes mértékben támogatják ezt a találkozót és a megállapodás létrejöttét. Mindannyian nagyszerű emberek” – fogalmazott a Sky szerint.
Donald Trump és Volodimir Zelenszkij a rövid sajtótájékoztató után megkezdte tárgyalásait Trump floridai rezidenciáján. A találkozó előtt Trump újságíróknak nyilatkozva arról beszélt, hogy szerinte „gyors” lezárásra van esély az ukrajnai háborúban.
Az amerikai elnök szerint a konfliktus vagy hamar véget érhet, vagy hosszú ideig folytatódhat, ami további milliók halálát okozhatná. Hangsúlyozta: senki sem érdekelt az utóbbi forgatókönyvben „Úgy gondolom, nagyon gyorsan előre tudunk lépni” – mondta Trump, mielőtt a két vezető belépett az épületbe.
Volodimir Zelenszkij szerint a Donald Trumppal folytatott tárgyalások célja az, hogy a lehető leghamarabb béke szülessen Ukrajnában. Zelenszkij megköszönte Trumpnak, hogy vendégül látja, és hangsúlyozta: abban bízik, hogy az egyeztetések „a lehető leggyorsabban” békéhez vezetnek.
Az ukrán elnök a BBC szerint elmondta, azért utazott Floridába, mert a két fél szakértői csapatai már kidolgoztak egy 20 pontból álló tervet, és a mostani találkozó célja az, hogy áttekintsék azokat a stratégiákat, amelyek előrevihetik ennek megvalósítását.
Arra a kérdésre, hogy számol-e területi engedményekkel, Zelenszkij nem adott egyértelmű választ, és annyit mondott: ez a kérdés a mai megbeszélések témája lesz.
A találkozót megelőzően Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök telefonbeszélgetést folytatott, amelynek középpontjában az ukrajnai háború rendezése állt – közölte vasárnap a Kreml. A megbeszélés mintegy egy óra tizenöt percig tartott. Donald Trump korábbi közlése szerint „jó és nagyon eredményes” telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.
Címlapkép forrása: Tasos Katopodis/Getty Images
