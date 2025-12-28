Hatalmas bejelentést tett Trump: megvan a békemegállapodás alapja

Donald Trump amerikai elnök szerint megvan egy olyan megállapodás alapja, amely Ukrajna és minden érintett fél számára kedvező lehet. Trump erről Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel közösen nyilatkozva beszélt floridai otthonánál, a Mar-a-Lagónál, írja a Sky News.

Az amerikai elnök úgy fogalmazott: meggyőződése, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök „komolyan gondolja a békét”. Hozzátette, túl sok ember vesztette életét, és szerinte mindkét elnök megállapodást akar. „Úgy gondolom, megvannak egy olyan megállapodás körvonalai, amely jó Ukrajnának, jó mindenkinek. Nincs ennél fontosabb” – mondta Trump.

Az amerikai elnök szerint Ukrajna számára „erős” biztonsági megállapodás születne, amelyben az európai országok is jelentős szerepet vállalnának. Trump kiemelte: az európai nemzetek szorosan együttműködnek a folyamatban, és összhangban vannak a mostani tárgyalások céljaival.

„Úgy érzem, az európai országok nagyszerűek voltak, és teljes mértékben támogatják ezt a találkozót és a megállapodás létrejöttét. Mindannyian nagyszerű emberek” – fogalmazott a Sky szerint.

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij a rövid sajtótájékoztató után megkezdte tárgyalásait Trump floridai rezidenciáján. A találkozó előtt Trump újságíróknak nyilatkozva arról beszélt, hogy szerinte „gyors” lezárásra van esély az ukrajnai háborúban.

Az amerikai elnök szerint a konfliktus vagy hamar véget érhet, vagy hosszú ideig folytatódhat, ami további milliók halálát okozhatná. Hangsúlyozta: senki sem érdekelt az utóbbi forgatókönyvben „Úgy gondolom, nagyon gyorsan előre tudunk lépni” – mondta Trump, mielőtt a két vezető belépett az épületbe.

Volodimir Zelenszkij szerint a Donald Trumppal folytatott tárgyalások célja az, hogy a lehető leghamarabb béke szülessen Ukrajnában. Zelenszkij megköszönte Trumpnak, hogy vendégül látja, és hangsúlyozta: abban bízik, hogy az egyeztetések „a lehető leggyorsabban” békéhez vezetnek.

Az ukrán elnök a BBC szerint elmondta, azért utazott Floridába, mert a két fél szakértői csapatai már kidolgoztak egy 20 pontból álló tervet, és a mostani találkozó célja az, hogy áttekintsék azokat a stratégiákat, amelyek előrevihetik ennek megvalósítását.

Arra a kérdésre, hogy számol-e területi engedményekkel, Zelenszkij nem adott egyértelmű választ, és annyit mondott: ez a kérdés a mai megbeszélések témája lesz.

A találkozót megelőzően Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök telefonbeszélgetést folytatott, amelynek középpontjában az ukrajnai háború rendezése állt – közölte vasárnap a Kreml. A megbeszélés mintegy egy óra tizenöt percig tartott. Donald Trump korábbi közlése szerint „jó és nagyon eredményes” telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Címlapkép forrása: Tasos Katopodis/Getty Images