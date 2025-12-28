  • Megjelenítés
Putyin ultimátumot adott - ezt meglépi Ukrajna, vagy marad a háború
Putyin ultimátumot adott - ezt meglépi Ukrajna, vagy marad a háború

Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz TASzSz hírügynökségnek adott interjúban világossá tette, hogy ha Ukrajna nem rendezi békés úton a konfliktust, Oroszország katonai eszközökkel fogja elérni céljait - tudósított a Reuters.

Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy ha Ukrajna nem akarja békés útra terelni háború ügyét, akkor

Oroszország a háború eszközeivel fogja elérni céljait.

Az orosz elnök „biztonsági övezet” létrehozásáról is beszélt, megnevezve Szumi, Harkiv és Dnyipropetrovszk régiókat. Saját szavai szerint az orosz előrenyomulás gyorsasága miatt egyre kevésbé hajlandóak bármilyen területi kedvezmény megadására. A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov szerint ha Ukrajna megfelelően viselkedik, és lemond több területéről, az „jelentősen hozzájárulhat a békéhez".

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök erre reagálva azt mondta, hogy Oroszország a háború folytatása mellett tette le a voksát, miközben Kijev továbbra is a békés rendezést szeretné elérni. Zelenszkij magyar idő szerint vasárnap este Floridában találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, hogy megoldást keressenek a csaknem négy éve tartó háború lezárására.

