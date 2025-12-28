Putyin ultimátumot adott - ezt meglépi Ukrajna, vagy marad a háború

Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy ha Ukrajna nem akarja békés útra terelni háború ügyét, akkor
Oroszország a háború eszközeivel fogja elérni céljait.
Az orosz elnök „biztonsági övezet” létrehozásáról is beszélt, megnevezve Szumi, Harkiv és Dnyipropetrovszk régiókat. Saját szavai szerint az orosz előrenyomulás gyorsasága miatt egyre kevésbé hajlandóak bármilyen területi kedvezmény megadására. A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov szerint ha Ukrajna megfelelően viselkedik, és lemond több területéről, az „jelentősen hozzájárulhat a békéhez".
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök erre reagálva azt mondta, hogy Oroszország a háború folytatása mellett tette le a voksát, miközben Kijev továbbra is a békés rendezést szeretné elérni. Zelenszkij magyar idő szerint vasárnap este Floridában találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, hogy megoldást keressenek a csaknem négy éve tartó háború lezárására.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Exkluzív lehetőség a hazai befektetőknek: buborék vagy megatrend a mesterséges intelligencia?
Következő Signature befektetői klubunkon kiderül. Most érdemes regisztrálni!
Váratlan időpontban tartják meg a vasárnapi Trump-Zelenszkij csúcstalálkozót
A 20 pontos béketerv lesz a fő téma.
Figyelem: több napos fennakadásra kell készülni az egyik magyar banknál
Érdemes előre tervezni.
Váratlan fordulat a tejpiacon - visszatérhet a külföldi vevő, akit korábban kitiltott a kormány
Folytatódhatnak az Alföldi Tej felvásárlásáról szóló egyeztetések.
Napokon belül indul az adómentesség - akár havi 180 ezer forint maradhat a zsebekben
Januártól él az szja-mentesség.
Magas tőkepiaci hozamot keres? Az indiai eszközök nagy lehetőségeket kínálnak
Az ország kötvényei a következő évtizedben kb. 6,5%-os hozamot kínálnak helyi devizában kifejezve.
Olyan erő jelent meg a forint piacán, amit eddig nem ismertünk
2025 a forint és a carry trade éve (is) volt.
Túlélte az első vihart az örökös válságország
Lezajlott a modern gazdaságtörténet egyik legnagyobb reformkísérletének első fejezete.
Éves teljesítmény kiszámítása
Akkurátusan vezetem, hogy mit csinálok a tőzsdén (van egy trading_log nevű óriási táblázatom, historikus adatokkal, képletezett lapokkal), és az adatokat időnként megpróbálom feldolgozni. Ez
Az olvadt só adhat megoldást a hosszabb távú energiatárolásra?
Egy új technológia megoldást jelenthet a hosszabb távú energiatárolás kérdésére: az olvadt sóra építő rendszer akár két hétig is megőrizheti a napelemek és széltur
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
Boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek!
Boldog, meghitt karácsonyt kívánunk mindenkinek! A HOLD-csapat. The post Boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek! appeared first on HOLDBLOG.
Az év sztorija: Idén sem történt semmi
Ha a közgazdászoknak előre megmondják, mi minden fog történni 2025-ben, akkor minimum ársokkokat, de akár válságokat is jósoltak volna. Ehhez képest az infláció elmaradt, a... The post Az év
Magasabb törlesztőt is hajlandók bevállalni az Otthon Start igénylők
Részletesebb statisztikai adatok jelentek meg az Otthon Start hitel első 100 napjáról. Ebből már értékelhető a program indulása és az is kiderül, hogy milyenek a támogatott hitel igénylői. M
Mi nem evidens befektetés 2026-ban?
Ha 2026 gazdasági dinamikáját befektetői szemmel értelmezzük, akkor a növekedési narratívák helyett sokkal pontosabb felvetés lehet az, hogy hol alakul ki olyan fizikai vagy intézményi szűk k
MI vs. Tudomány: 1-0
A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r
Velence és Barcelona megtelt! Hova utazzunk, ha elkerülnénk a turistatömegeket?
A Checklistben a Corvinus Turizmus Tanszékének vezetőjét kérdeztük.
Elkezdődött a választási költekezés: mi jöhet a költségvetésben jövőre?
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen – De mit lehet még tenni?
Már akadályozzák az alapellátást is a perekkel.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.