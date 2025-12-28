  • Megjelenítés
Telefonon egyeztetett Trump és Putyin a háború lezárásáról
Telefonon egyeztetett Trump és Putyin a háború lezárásáról

Portfolio
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök telefonbeszélgetést folytatott, amelynek középpontjában az ukrajnai háború rendezése állt – közölte vasárnap a Kreml. A megbeszélés mintegy egy óra tizenöt percig tartott.

Jurij Usakov, a Kreml külpolitikai tanácsadója szerint a beszélgetés baráti hangvételű volt. A felek az ukrajnai helyzetről tárgyaltak Trump és Volodimir Zelenszkij közelgő találkozója előtt. Trump figyelmesen meghallgatta Oroszország értékelését az ukrajnai rendezés kilátásairól.

Usakov közlése szerint Putyin és Trump egyetértettek abban, hogy Ukrajnának késlekedés nélkül döntést kell hoznia a Donbasz jövőjéről. Az orosz fél megfogalmazása szerint a konfliktus rendezéséhez „bátor döntésre” van szükség ebben a kérdésben.

Usakov azt is elmondta, hogy Putyin és Trump megállapodtak abban, hogy később ismét egyeztetnek, Trump és Zelenszkij találkozója után. A beszélgetés során a két elnök karácsonyi üdvözletet is váltott egymással.

A Kreml vasárnap közölte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök nem támogatja az Európa és Ukrajna által szorgalmazott ideiglenes tűzszünetet a végleges rendezés előtt. Ezt azonban a Fehér Ház nem erősítette meg. A Kreml közlése nem tért ki arra, hogy Washington hivatalos álláspontja mennyiben egyezik az orosz értékeléssel.

Putyin háborús ultimátuma árnyékában találkozik Trump és Zelenszkij – háborús híreink vasárnap

Hatalmas bejelentést tett Trump: megvan a békemegállapodás alapja

Mire képes a USS Gerald R. Ford, a világ legnagyobb hadihajója, amellyel Donald Trump háborúzni akart?

Donald Trump amerikai elnök közlése szerint „jó és nagyon eredményes” telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Trump a hívás tényét saját közösségi oldalán, a Truth Socialön jelentette be, további részletek közlése nélkül.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

