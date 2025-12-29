Komoly jelzést küldött Kína: így törnék meg az Egyesült Államok dominanciáját egy kulcsfontosságú területen

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend? Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.

Bár a Csucsüe-3 rakéta első, december elején végzett repülési tesztje végül kudarcba fulladt, a vállalat törekvése új lendületet adott a kínai űriparnak. A LandSpace célja, hogy a SpaceX után a második legjelentősebb szereplővé váljon az újrafelhasználható rakéták piacán, amelyet eddig főként a kockázatkerülő állami vállalatok uraltak.

A SpaceX képes a termékeit a határaikig, sőt a kudarc határáig is eltolni, így gyorsan azonosítja a korlátokat, majd fejleszt

– mondta Taj Cseng, a Csucsüe-3 vezető tervezője a CCTV-nek, a rakéta első útja után. Elmondása szerint 2016-os döntését, amellyel elhagyta a fő állami rakétafejlesztőt, részben a SpaceX újrafelhasználhatóságra helyezett hangsúlya motiválta.

A LandSpace arra összpontosít, hogy Kínának saját, olcsó indítási lehetőséget biztosítson, hasonlóan a SpaceX bevált Falcon 9 rakétájához, amivel a vállalat egyeduralkodónak számít a Föld körüli pályára történi rakétaindítások tekintetében. Ezen dominancia letörése kulcsszerepet játszhat Peking terveiben, amelyek szerint a következő évtizedekben mintegy tízezer műholdból álló hálózatokat kívánnak kiépíteni, a SpaceX Starlink műholdrendszerére válaszul.

A Falcon 9 sikeres, mérnöki szempontból bevált konfiguráció. Miután tanulmányoztuk, felismertük a racionalitását – ez tanulás, nem utánzás

– nyilatkozta Tung Kaj, a Csucsüe-3 helyettes vezető tervezője egy podcastban. "Ha a Csucsüe-3-at kínai Falcon 9-nek nevezik, szerintem ez nagy elismerés."

A startupkultúra terjedése és a SpaceX példájának követése már most paradigmaváltást indított el a kínai űriparban. Kína államilag vezérelt űrprogramja hagyományosan kerülte a nyilvános kudarcokat, szemben a SpaceX-szel és más nyugati cégekkel, amelyek rendszeresen közvetítik a baleseteiket. A hónap elején azonban az állami média már Kína első két sikertelen rakéta-visszanyerési kísérletéről is beszámolt. A második indítást egy állami vállalat végezte, mindössze három héttel a Csucsüe-3 első útja után.

Peking 2014-ben nyitotta meg az űrszektort a magántőke előtt, ami számos startup, köztük a LandSpace megalakulásához vezetett. Most azzal is támogatja a hazai szereplőket, hogy megkönnyíti számukra a tőzsdére lépést.

Taj szerint a SpaceX bőséges pénzügyi háttere tette lehetővé, hogy az amerikai cég hatalmas veszteségeket vállaljon a Starship tesztelése során. "Mi erre még nem vagyunk képesek, de úgy vélem, az országunk felismerte ezt a helyzetet, és lehetővé teszi, hogy a tőkepiacok támogassák a kereskedelmi űrrepüléssel foglalkozó vállalatokat" – mondta.

Elon Musk már a Csucsüe-3 indítása előtt egy hónappal felfigyelt a kínai kihívó rakétájára. Októberben, az X-en egy összeszerelési videóhoz fűzött kommentjében úgy fogalmazott:

A Starship elemeit, például a rozsdamentes acél használatát és a metaloxot ötvözték a Falcon 9 architektúrájával, ami lehetővé tenné, hogy felülmúlják a Falcon 9-et. De a Starship más ligában játszik.

A rozsdamentes acél borítás és a metalox – vagyis a metán és folyékony oxigén keverékével működő hajtóművek – csak néhány példa azokra a megoldásokra, amelyekkel a cégek az indítási költségeket igyekeznek csökkenteni. A legnagyobb költségmegtakarítást azonban messze az jelenti, hogy a rakéta első fokozata újrafelhasználható.

