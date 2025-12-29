Lavrov: olyan célpontot támadott Kijev, ami nagyon megnehezíti a tárgyalásokat

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter közölte, hogy Kijev az éjszaka folyamán dróntámadást hajtott végre Vlagyimir Putyin állami rezidenciája ellen a Novgorodi területen - írja a Sky News

A Tassz orosz állami hírügynökség beszámolója szerint Lavrov bejelentette:

Oroszország felülvizsgálja tárgyalási álláspontját, tekintettel arra, hogy "a kijevi rezsim végleg áttért az állami terrorizmus politikájára".

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ellen tucatjával kíséreltek meg merényleteket a háború kirobbantása óta.

A külügyminiszter elmondta, hogy az orosz megtorlócsapás célpontjait és időzítését már meghatározták. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Moszkva nem szándékozik kilépni a béketerv körüli tárgyalási folyamatból.

Egyelőre nem érkezett információ sem áldozatokról, sem anyagi károkról, egyetlen kósza videó sem kering az interneten, így egyáltalán nem lehet kizárni azt, hogy orosz hamiszászlós akcióról volt szó.

