Még Trump sem tudta megállítani - rekordévet fut egy stratégiai kulcsterület az USA-ban

A Sun Day Campaign friss elemzésére épülő számítások szerint január és október között a naperőművek az amerikai áramtermelés valamivel több mint 9 százalékát biztosították, miközben a szélenergia részesedése 9,9 százalékra emelkedett.

A két technológia együtt már az amerikai villamosenergia-termelés közel ötödét, egészen pontosan 18,9 százalékát fedte le, ami 12,4 százalékos éves növekedést jelent.

A napenergia térnyerése különösen látványos: az elemzés szerint az idei év első tíz hónapjában a naperőművek több mint 67 százalékkal több áramot termeltek, mint a vízerőművek. Ennél is beszédesebb, hogy a napenergia önmagában is meghaladta a víz-, a biomassza- és a geotermikus erőművek együttes termelését.

A termelési rekordokat masszív kapacitásbővülés kísérte. 2025 eleje óta közel 19,5 gigawattnyi új, közüzemi léptékű naperőművi kapacitás lépett működésbe az Egyesült Államokban, miközben a kisebb, jellemzően lakossági és vállalati rendszerek további mintegy 4,8 gigawattal növelték a beépített teljesítményt. Ezzel a napenergia messze a legdinamikusabban bővülő technológiává vált az amerikai villamosenergia-piacon.

A megújulók terjedését egyre szorosabban követi az energiatárolás felfutása is. Az akkumulátoros kapacitások az év első tíz hónapjában 45 százalékkal bővültek, összesen több mint 12 gigawattnyi új tárolóval. A Sun Day Campaign előrejelzése szerint a következő egy évben további közel 22 gigawattnyi akkumulátoros kapacitás léphet be a rendszerbe, ami kulcsszerepet játszhat a nap- és szélenergia hálózati integrációjában.

A szélenergia bővülése ugyan mérsékeltebb volt, de továbbra is stabil növekedést mutat: 2025-ben eddig csaknem 3,8 gigawattnyi új szélerőművi kapacitást adtak át. A fejlesztési pipeline alapján a következő 12 hónapban további mintegy 9,6 gigawattnyi szárazföldi és 800 megawattnyi tengeri szélkapacitás épülhet meg.

Ezzel párhuzamosan a fosszilis és nukleáris technológiák jóval visszafogottabb szerepet kaptak. A földgázos erőművi kapacitás növekedése 3,5 gigawatt körül alakult, miközben a szénerőművi kapacitás több mint 3,2 gigawattal csökkent. Az atomenergia gyakorlatilag stagnált, az új belépő kapacitás mindössze 46 megawatt volt.

Egyértelmű, hogy – a Trump-adminisztráció által felállított akadályok ellenére – a megújuló energiaforrások és az energiatárolás növekedése messze megelőzi a fosszilis és a nukleáris technológiákét

– fogalmazott Ken Bossong, a Sun Day Campaign ügyvezető igazgatója.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images