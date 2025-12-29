  • Megjelenítés
Putyin rezidenciáját dróntámadás érhette, Zelenszkij keményen reagált
Putyin rezidenciáját dróntámadás érhette, Zelenszkij keményen reagált

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök határozottan visszautasította az orosz állításokat, amelyek szerint Ukrajna dróntámadást hajtott volna végre Vlagyimir Putyin egyik hivatalos rezidenciája ellen.

Zelenszkij kijelentette: "Ez hazugság", majd hozzátette, hogy

Moszkva az ukrán–amerikai béketárgyalások eredményeit próbálja aláásni

- számolt be a Sky News.

Szerinte Oroszország ezzel a lépéssel készíti elő a terepet ahhoz, hogy csapást mérjen a kijevi kormányzati épületekre - olvasható az bejegyzésében.

Az ukrán elnök felidézte: "Tegnap találkoztam Donald Trumppal, és mivel köztünk és Amerika között nincs botrány, sőt, haladunk előre, ez az oroszoknak kudarc. Ők nem akarják befejezni ezt a háborút." Emlékeztetett arra is, hogy szeptemberben már rakétatámadás érte az ukrán Miniszterelnöki Hivatalt, ezért most mindenkinek ébernek kell lennie.

Zelenszkij felszólította az Egyesült Államokat, hogy

megfelelően reagáljon az orosz fenyegetésekre,

és támogassa Ukrajnát a további biztonsági kockázatok kezelésében.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter korábban azt állította, hogy ukrán drónok támadták meg Putyin novgorodi területen található állami rezidenciáját. A TASzSz orosz hírügynökség szerint Lavrov közölte: összesen 91 ukrán drónt semmisítettek meg, a megtorlás célpontjait és időzítését pedig már meghatározták. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Moszkva nem kíván kilépni a béketárgyalási folyamatból. Áldozatokról és károkról egyelőre nem érkezett információ.

