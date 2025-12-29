Ritka időjárási jelenség söpör végig Európán, Magyarországra is figyelmeztetést adtak ki

Az új év elején Európa időjárása hirtelen vált a korábbi nyugodt, anticiklonális időszakról. Egy ritka és mély alacsony nyomású képződmény – a meteorológusok „teknőnek” nevezik – jelent meg a kontinens északnyugati felén, amely
a következő napokban kiterjedt csapadékot hoz több országban.
Bár a rendkívüli hóesés elsősorban Skandinávia, Franciaország, Finnország és a Pireneusok magasabb területeit érinti, Magyarország sem marad szárazon.
A Kárpát-medence felett a délnyugati áramlás hatására enyhébb, de nedves levegő érkezik, ami jelentős csapadékot eredményezhet. Elsősorban az ország nyugati és délnyugati részein várható intenzívebb eső, de a középső és keleti területeken is előfordulhatnak záporok, esetenként havas eső.
A meteorológiai előrejelzések szerint
január 2–5. között számíthatunk a legnagyobb csapadékmennyiségre.
A szakértők kiemelik, hogy területi átlagban Magyarországon 20–50 mm csapadékra lehet számítani, a Dunántúl magasabb területein azonban 50 mm-t meghaladó érték is előfordulhat - akár hó formájában is.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Lezajlott a telefonhívás: a jelentések szerint Trump megdöbbent azon, amit Putyin mondott neki
Szóba került a dróntámadás is.
Eljött a fogyókúrás csodaszerek forradalma – Feltámadhat a szétvert részvény?
Jó hír jött az év végén az egykori sztárpapírtól.
Történelmi csúcsok után hirtelen jött a hidegzuhany az arany és ezüst piacán
Beszakadtak a nemesfém árak.
Putyin rezidenciáját dróntámadás érhette, Zelenszkij keményen reagált
Ezt mondta a vádakra.
Ennyivel nőttek a bérigények Magyarországon, egy ágazat kiugró eredményt ért el
22 százalékkal emelkedő fizetések.
Janisz Varufakisz: A világrend utolsó pillérei is összedőltek
Európát három sokk is érte.
Generációk óta várnak erre a pillanatra - közel a megoldás az atomenergia egyik legnagyobb problémájára
Elrejtenék az emberek szeme elől.
Lavrov: olyan célpontot támadott Kijev, ami nagyon megnehezíti a tárgyalásokat
Képes anyagot mondjuk nem sikerült prezentálni a bejelentés mellé.
Adatvédelmi helyzetjelentés: mesterséges intelligencia a magyar bankszektorban
Az év végéhez érve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elhalmozza az érdeklődőket jelentésekkel. November végén a pártok és az online médiatartartalom-szolgálta
BNPL, vagyis vásárolj most, fizess később - mit kell tudni róla?
A BNPL, vagyis "buy now, pay later" (vásárolj most, fizess később) egy új, egyre népszerűbb fizetési forma, mely lehetővé teszi, hogy azonnal megkapjuk a kívánt terméket vagy szolgáltatást
Az év legjobb posztjai - 2025
Az egyik év végi szokásom, hogy egy posztban kiemelem az év legfontosabb bejegyzéseit. Szeretek kicsit visszanézni az évre, azt gondolom, hogy van néhány olyan másodlagos kutatás a blogon, ami m
Miért utálom az aranyat?
Az arany évezredek óta tartja magát, mint a pénzügyek egyik királya és az elmúlt évtizedekben egyértelműen biztonsági eszköznek tekinti a piac. Ifkovics Ábrahám, a HOLD... The post Miért ut
Az év végére megkopott a lakásbefektetések varázsa
Maróti Ádám, a HOLD portfóliókezelője szerint az év sztorija, hogy a hosszú évekig tartó ingatlanbűvöletnek idén talán vége lett, így a következő években nehéz lesz... The post Az év v
Minimálbér, garantált bérminimum 2026 - ennyi lesz a legkisebb bér Magyarországon
Megszületett a megállapodás a 2026-os minimálbérről és garantált bérminimumról:2026. január 1-jétől a minimálbér 11%-kal, a garantált bérminimum 7%-kal emelkedik.
Egy nagy visszatértő megverte az AI-t a tőzsdéken
Megszoktuk az elmúlt két évben, hogy óriási AI-hype van, mértéktelenül ömlik a pénz az ágazatba. De - ahogy azt Szőcs Gábor portfóliókezelő írja - az... The post Egy nagy visszatértő meg
Éves teljesítmény kiszámítása
Akkurátusan vezetem, hogy mit csinálok a tőzsdén (van egy trading_log nevű óriási táblázatom, historikus adatokkal, képletezett lapokkal), és az adatokat időnként megpróbálom feldolgozni. Ez
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.
Nehéz éven vannak túl a boltok – Mi jöhet ezután?
Neubauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával beszélgettünk.
A tapogatózások ideje lejárt: most már tényleg a béke a cél?
Mit hozhat 2026 az orosz-ukrán háborúban?