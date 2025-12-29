Ritka időjárási jelenség söpör végig Európán, Magyarországra is figyelmeztetést adtak ki

Az új év elején Európa időjárása hirtelen vált a korábbi nyugodt, anticiklonális időszakról. Egy ritka és mély alacsony nyomású képződmény – a meteorológusok „teknőnek” nevezik – jelent meg a kontinens északnyugati felén, amely

a következő napokban kiterjedt csapadékot hoz több országban.

Bár a rendkívüli hóesés elsősorban Skandinávia, Franciaország, Finnország és a Pireneusok magasabb területeit érinti, Magyarország sem marad szárazon.

A Kárpát-medence felett a délnyugati áramlás hatására enyhébb, de nedves levegő érkezik, ami jelentős csapadékot eredményezhet. Elsősorban az ország nyugati és délnyugati részein várható intenzívebb eső, de a középső és keleti területeken is előfordulhatnak záporok, esetenként havas eső.

A meteorológiai előrejelzések szerint

január 2–5. között számíthatunk a legnagyobb csapadékmennyiségre.

A szakértők kiemelik, hogy területi átlagban Magyarországon 20–50 mm csapadékra lehet számítani, a Dunántúl magasabb területein azonban 50 mm-t meghaladó érték is előfordulhat - akár hó formájában is.

Forrás: The Weather on Maps Facebook oldala

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images