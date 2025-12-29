  • Megjelenítés
Ritka időjárási jelenség söpör végig Európán, Magyarországra is figyelmeztetést adtak ki
Globál

Ritka időjárási jelenség söpör végig Európán, Magyarországra is figyelmeztetést adtak ki

Portfolio
A 2026-os év első pár napja jelentős időjárási változást hoz Európában. A szakértők szerint a Kárpát-medence területén is jelentős mennyiségű esőre és havazásra kell számítani - írja a The Weather on Maps.

Az új év elején Európa időjárása hirtelen vált a korábbi nyugodt, anticiklonális időszakról. Egy ritka és mély alacsony nyomású képződmény – a meteorológusok „teknőnek” nevezik – jelent meg a kontinens északnyugati felén, amely

a következő napokban kiterjedt csapadékot hoz több országban.

Bár a rendkívüli hóesés elsősorban Skandinávia, Franciaország, Finnország és a Pireneusok magasabb területeit érinti, Magyarország sem marad szárazon.

A Kárpát-medence felett a délnyugati áramlás hatására enyhébb, de nedves levegő érkezik, ami jelentős csapadékot eredményezhet. Elsősorban az ország nyugati és délnyugati részein várható intenzívebb eső, de a középső és keleti területeken is előfordulhatnak záporok, esetenként havas eső.

Még több Globál

"Porig bombázzuk őket" - Trump újabb katonai csapást helyezett kilátásba Iránnal szemben

"Utolsó simítások" a béketervben, nem pihen az orosz légierő - Háborús híreink hétfőn

Lezajlott a telefonhívás: a jelentések szerint Trump megdöbbent azon, amit Putyin mondott neki

A meteorológiai előrejelzések szerint

január 2–5. között számíthatunk a legnagyobb csapadékmennyiségre.

A szakértők kiemelik, hogy területi átlagban Magyarországon 20–50 mm csapadékra lehet számítani, a Dunántúl magasabb területein azonban 50 mm-t meghaladó érték is előfordulhat - akár hó formájában is.

606418761_122170533614647895_1331878398215663838_n
Forrás: The Weather on Maps Facebook oldala

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Az év legjobb posztjai - 2025

Az egyik év végi szokásom, hogy egy posztban kiemelem az év legfontosabb bejegyzéseit. Szeretek kicsit visszanézni az évre, azt gondolom, hogy van néhány olyan másodlagos kutatás a blogon, ami m

Holdblog

Miért utálom az aranyat?

Az arany évezredek óta tartja magát, mint a pénzügyek egyik királya és az elmúlt évtizedekben egyértelműen biztonsági eszköznek tekinti a piac. Ifkovics Ábrahám, a HOLD... The post Miért ut

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tomboló ciklon tart Magyarország felé: északon 150 kilométer per órás széllökéseket is mértek
Hatalmas veszteségeket szenved el Oroszország - Meddig bírhatja még az orosz haderő?
Zelenszkij bejelentése után kiderült: ennyit ér valójában az amerikai ígéret Ukrajnának
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility