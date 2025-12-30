Az orosz biztonságpolitikai szakértő azt ecseteli: szerinte Brüsszel katonai terveivel „régóta tisztában vannak” az orosz katonai vezetők,
a „különleges művelet” (Ukrajna megtámadása) valójában azt a célt szolgálja, hogy ezzel elhalasszák az európai invázió kezdetét.
A Nyugatnak meg kell értenie, hogy invázió vagy katonai provokációk esetén teljes körűen válaszolni fogunk minden katonai eszközünkkel, beleértve a harcászati atomfegyvereket”
– ecseteli Marocskó.
A cikk idézi még Szergej Lavrov orosz külügyminisztert is, akik szerint az európai nemzetek most már „nyíltan” beszélnek arról, hogy háborúra készülnek Oroszországgal szemben.
Európa azért kezdett el nagy ütemben fegyverkezni és védelmi terveket készíteni, mert Oroszország megtámadta Ukrajnát – nem pedig fordítva. Marocskó nem fejti ki, hogy pontosan miért kellett Ukrajnát megtámadni Európa elrettentése végett, amikor az ország nem NATO és nem EU-tagállam, de akárhogy is nézzük, az invázió első szakaszának eredményei aligha lehettek rémisztők, sokkolók Európa számára, hiszen a gyérül felszerelt ukrán haderő visszaverte a Kijev és Mikolaiv elleni orosz támadásokat, majd ellenoffenzívát indított Harkivben és a Donbaszban is 2022-ben. 2024-25-ben pedig Oroszország csak Észak-Korea segítségével tudta visszavenni az ukránok által megszállt Kurszk megyét. Való igaz, hogy most az orosz haderőnél van a kezdeményezés és a katonai képességeik is egyes területeken (pl. drónharcászat, légvédelem) sokat fejlődött, de mindez egy év alatt Ukrajna 1%-ának megszerzéséhez volt elég.
Címlapkép forrása: Mil.ru / Wikimedia Commons
