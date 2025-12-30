  • Megjelenítés
Figyelmeztette Trumpot saját szövetségese: Putyin mindenkit átver!
Portfolio
Don Bacon nebraszkai republikánus képviselő hétfőn élesen bírálta Donald Trump amerikai elnököt, amiért szerinte hagyja, hogy Oroszország átverje a Putyin rezidenciája elleni, állítólagos dróntámadás ügyében - írta a The Hill.

Bacon az X közösségi oldalon azt írta:

Trump elnöknek és csapatának először a tényeket kellene megismerniük, mielőtt vádaskodnak. Putyin közismerten arcátlan, hazug ember."

Trump korábban azt nyilatkozta, hogy "nagyon dühös" volt, amikor értesült az orosz állításokról. Moszkva szerint Ukrajna 91 nagy hatótávolságú drónnal támadta meg Vlagyimir Putyin novgorodi régióban található rezidenciáját. Az amerikai elnök elmondása szerint Putyin hétfő reggel telefonon tájékoztatta az esetről.

Trump újságíróknak azt mondta:

Más dolog offenzívát indítani, és megint más megtámadni a házát. Ez nem a megfelelő időpont ilyesmire."

Arra a kérdésre, hogy van-e bizonyíték a támadásra, Trump így válaszolt: "Majd kiderül. Ön szerint talán meg sem történt? Lehetséges, de Putyin elnök ezt mondta nekem ma reggel."

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az orosz állítások

teljes kitalációk, amelyek célja az Ukrajna elleni további támadások igazolása és a béketárgyalások aláásása.

Trump vasárnap találkozott Zelenszkijjel Mar-a-Lagóban, ahol egy húszpontos béketervet vitattak meg.

Bacon, aki a jelenlegi ciklus végén visszavonul a politikától, korábban is többször bírálta Trump külpolitikai lépéseit, különösen az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban.

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images

