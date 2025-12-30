Hírszerzési jelentés: ez az igazság a Putyin háza elleni támadásról

Az ukrán titkosszolgálatok szerint az információs művelet részeként azt találta ki a Kreml, hogy Ukrajna 91 drónnal célzott támadást kísérelt meg Vlagyimir Putyin rezidenciája ellen. A kampányt Szergej Lavrov nyilatkozata indította el, amelyet a Kreml-barát médiumok széles körben átvettek. Két órán belül számos orosz tisztségviselő és politikus kapcsolódott be, és tovább építette a narratívát, ami

az SZRU szerint egyértelműen előre megtervezett, összehangolt akcióra utal.

A hírszerzési szervezet több olyan körülményt is felsorol, amelyek szerintük bizonyítják, hogy a támadásról szóló hírek hamisak. Az ukránok szerint a novgorodi régió lakói december 29-én nem számoltak be dróntámadásról vagy annak következményeiről. Az információs művelet kezdete óta közel egy napig nem mutattak be valós bizonyítékokat – roncsokat, fényképeket vagy videókat – a lelőtt drónokról. Az orosz védelmi minisztérium ráadásul kétszer is módosította közleményeit: először 18, majd 23 drónról beszélt.

Az SZRU emlékeztetett arra, hogy Moszkva korábban is manipulált hasonló ügyekben. 2023 májusában dróntámadást jelentettek a Kreml ellen. 2025 májusában pedig azt állították, hogy Putyin helikoptere a kurszki régióban egy dróntámadás epicentrumába került – ezt később orosz kormányzati források megrendezett eseménynek minősítették.

Az ukrán hírszerzési szolgálat szerint a mostani álhírrel a Kreml szabotálni akarja a floridai ukrán-amerikai tárgyalás eredményeit.

Oroszország várhatóan arra használja majd a "valdaji támadás" narratíváját, hogy erősítse tárgyalási pozícióját, igazolja az újévi ünnepek alatt Ukrajna ellen indított támadásokat, valamint lejárassa az ukrán vezetést - írják.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images