Jön a 100 kilowattos „Vassugár” és önjáró „mennydörgés”: bevetésre kész a két új csúcsfegyver

Kisebb meglepetésekkel zárja az évet a Közel-Kelet egyik legerősebb katonai hatalma, még 2025 végén hadrendbe állt két új fejlesztés is. A SIGMA, vagyis Ro'em (ami héberül mennydörgést jelent) moduláris, 155 mm-es tarackágyúból áll, amelyet egy 10x10-es teherutóra szereltek fel. Hatótávolság mintegy 40 kilométer, három fős személyzet elegendő a használatához. A fejlesztő Elbit szerint autonóm egységként alkalmazható, automatikus lövedéktöltési képességgel is ellátták.
BREAKING: Israel receives its first SIGMA 155 Ro’em artillery system, the IDF’s first new ground combat platform since the Merkava. 155mm wheeled artillery with up to 40 km range Automated loader cuts crew from 7 to 3 Emphasis on mobility, precision, and integrated… pic.twitter.com/YY9qpL1Htz https://t.co/YY9qpL1Htz— Defense News (@defensesignal) December 24, 2025
A gyártó szerint a SIGMA fejlesztését mintegy hat évvel ezelőtt kezdték el, eredetileg 2023 végére tervezték az átadását az Izraeli Védelmi Erők (IDF) számára. A késést azzal magyarázták, hogy időközben kirobbant a háború Izrael és a Hamász között, ez pedig a fejlesztések haladására is hatást gyakorolt. Jeruzsálem szerint az új rendszerekkel le tudják váltani a mintegy négy évtizede szolgálatban lévő M109 Paladin amerikai tarackokat.
Várhatóan 2026 őszén fogják ezeket először használni.
Az IDF átvehette az első Iron Beam (vagyis „Vassugár”) lézerrendszert is, ezt 2026 elején állíthatják szolgálatba. Fejlesztője a Rafael vállalat, a hírek szerint néhány tesztet éles helyzetben hajtottak vele végre, amikor az Izrael és Libanon közötti feszültség idején több támadó rakétát, drónt és aknagránátot is ezzel semmisítettek meg. Az IDF várhatóan Izrael többrétegű légvédelmi rendszerébe fogja integrálni.
Az Iron Beam mintegy 100 kilowatt teljesítményű lézernyalábot lő ki, ezzel mintegy 10 kilométere távolságig tud hatékonyan működni.
A célpont beméréséhez hőérzékelőt használ, majd a fenyegetésként azonosított tárgyat felmelegítő sugarat küld.
Ezt követőn két opció van a megsemmisítésre: gyújtózsinór aktiválásával és a levegőben történő felrobbantásával, vagy a célpont kritikus részeinek eltalálásával és semlegesítésével. A fejlesztő korábban már készített lézerfegyvereket, ám az eddigi modellek ennél kisebb teljesítményre képesek.
Címlapkép forrása: John Keeble/Getty Images
