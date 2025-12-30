Megindult, amitől sokan rettegtek: Amerika katonai csapást mért Putyin szövetségesére

Dróntámadást hajtott végre a CIA bevonásával az Egyesült Államok Venezuela területén - tudta meg a CNN. Ez az első katonai csapás, melyet a latin-amerikai ország ellen szárazföldi célpontok ellen végrehajtott az USA.

A CNN forrásai szerint a támadás december elején történt egy távoli venezuelai partszakaszon található dokknál. Az amerikai kormányzat információi alapján a létesítményt a Tren de Aragua banda használta kábítószer tárolására, illetve hajókra rakodására a továbbszállításhoz.

A csapás idején senki sem tartózkodott a helyszínen, így nem voltak áldozatok.

Két, az ügyet ismerő forrás szerint a támadásban az Amerikai Különleges Műveleti Erők (SOF) is támogatást nyújtottak - ezt azonban a szervezet vezetése hivatalosan tagadta.

Donald Trump elnök először december 26-án, egy interjúban utalt a támadásra, amikor arról beszélt, hogy az Egyesült Államok kiiktatott egy "nagy létesítményt, ahonnan a hajók jönnek". Hétfőn, újságírói kérdésre válaszolva további részleteket is megosztott, de azt nem árulta el, pontosan hol, milyen képességekkel hajtották ezt végre.

Címlapkép forrása: Jesus Vargas/picture alliance via Getty Images