  • Megjelenítés
Megindult, amitől sokan rettegtek: Amerika katonai csapást mért Putyin szövetségesére
Globál

Megindult, amitől sokan rettegtek: Amerika katonai csapást mért Putyin szövetségesére

Portfolio
Dróntámadást hajtott végre a CIA bevonásával az Egyesült Államok Venezuela területén - tudta meg a CNN. Ez az első katonai csapás, melyet a latin-amerikai ország ellen szárazföldi célpontok ellen végrehajtott az USA.

A CNN forrásai szerint a támadás december elején történt egy távoli venezuelai partszakaszon található dokknál. Az amerikai kormányzat információi alapján a létesítményt a Tren de Aragua banda használta kábítószer tárolására, illetve hajókra rakodására a továbbszállításhoz.

A csapás idején senki sem tartózkodott a helyszínen, így nem voltak áldozatok.

Két, az ügyet ismerő forrás szerint a támadásban az Amerikai Különleges Műveleti Erők (SOF) is támogatást nyújtottak - ezt azonban a szervezet vezetése hivatalosan tagadta.

Donald Trump elnök először december 26-án, egy interjúban utalt a támadásra, amikor arról beszélt, hogy az Egyesült Államok kiiktatott egy "nagy létesítményt, ahonnan a hajók jönnek". Hétfőn, újságírói kérdésre válaszolva további részleteket is megosztott, de azt nem árulta el, pontosan hol, milyen képességekkel hajtották ezt végre.

Még több Globál

Robbanás történt Putyin házánál, Huljajpole védelme összeomlott - Híreink az ukrán frontról kedden

Figyelmeztette Trumpot saját szövetségese: Putyin mindenkit átver!

Oroszország ünnepel: azt mondják, megvalósult Medvegyev jóslata

Kapcsolódó cikkünk

Ezek voltak 2025 nagy vesztes országai

Mire képes a USS Gerald R. Ford, a világ legnagyobb hadihajója, amellyel Donald Trump háborúzni akart?

Drámai üldözés a tengeren: napok óta kergetik a rejtélyes tankert, de nem tudják elfogni

Címlapkép forrása: Jesus Vargas/picture alliance via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Az év legjobb posztjai - 2025

Az egyik év végi szokásom, hogy egy posztban kiemelem az év legfontosabb bejegyzéseit. Szeretek kicsit visszanézni az évre, azt gondolom, hogy van néhány olyan másodlagos kutatás a blogon, ami m

Holdblog

Miért utálom az aranyat?

Az arany évezredek óta tartja magát, mint a pénzügyek egyik királya és az elmúlt évtizedekben egyértelműen biztonsági eszköznek tekinti a piac. Ifkovics Ábrahám, a HOLD... The post Miért ut

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Lázár bejelentette: a sok huzavona után holnap megnyílik Magyarország legújabb autópályaszakasza
Behúzták a kéziféket - a devizapiac is megpihent az év végére
Zelenszkij bejelentése után kiderült: ennyit ér valójában az amerikai ígéret Ukrajnának
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility