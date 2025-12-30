  • Megjelenítés
Mínusz 34 fok és hófúvás: brutális vihar bénította meg Amerika felét, több ezer repülő fel se tudott szállni
Mínusz 34 fok és hófúvás: brutális vihar bénította meg Amerika felét, több ezer repülő fel se tudott szállni

MTI
New York államban veszélyhelyzet lépett életbe kedden az észak felől érkező téli vihar miatt, amely helyenként rövid idő alatt 50 centimétert meghaladó friss havat szállított az Egyesült Államok északkeleti részébe. New York államnak a nyugati Nagy-tavakhoz közeli részén várják a legnagyobb havazást, de kiterjedt területen már lehullott mintegy 30 centiméter hó.

A vihar óránként 100 kilométeres sebességet meghaladó széllökésekkel közlekedési fennakadásokat okozott,

kedd reggelig légijáratok százait törölték, és több mint 5000 repülőgép késve közlekedett.

Az Egyesült Államok középső részének északi területein Észak-Dakota és Minnesota állam egyes részein az érzékelt hőmérséklet mínusz 34 fokig süllyedt hétfőn, miközben Iowa állam meghatározó autópályáját a hófúvás miatt 300 kilométernél hosszabb szakaszon kellett lezárni.

Kedd reggelre szokatlanul alacsony hőmérsékletek alakultak ki az Egyesült Államok keleti partvidékének déli államaiban, így Dél-Karolinában és Georgia államban fagypont alá zuhantak a minimumértékek, és Florida állam északi részén is csupán 0 fok körül volt a reggeli hőmérséklet.

Atlantában, Georgia állam legnagyobb városában vasárnap még 20 fokos legmagasabb napi hőmérsékletet élvezhettek a helyiek, ám kedd reggelre már mínusz 5 fokos hidegre ébredtek.

