Medvegyev 2022 óta minden évben abszurd jóslatokat tesz azzal kapcsolatosan, milyen geopolitikai fordulatok történek majd a világban – most új poszttal jelentkezett, melyben bejelentette, hogy idén nem lesznek újabb jóslatok.
Sok abszurd jóslat megvalósult, sőt, a valóság néha még nagyobb meglepetéseket is okozott. Ma nem lesz több jóslat […]. Végre mindenki megérti, hogy a győzelmünk elkerülhetetlen. Ez az év legnagyobb eredménye”
– idézi az orosz vezetőt a TASZSZ hírügynökség.
Medvegyev azzal büszkélkedik, hogy mindenféle nyugati jóslat és intézkedés ellenére sem omlott össze az orosz haderő, sem az orosz gazdaság, sőt, még a rubel is erősödni tudott.
Oroszország az év során Ukrajna körülbelül 1%-át foglalta el, felhúzva ezzel a megszállt területek arányát 19%-ról 20% köré. Az orosz gazdaság növekedését az idei évre 0,6 és 1,5% közé prognosztizálják, amely messze elmarad az elmúlt évek növekedésétől. Medvegyev alighanem azt tekinti eredménynek, hogy az USA vezetésével a Nyugat tárgyalni kezdett Moszkvával.
