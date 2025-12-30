Oroszország ünnepel: azt mondják, megvalósult Medvegyev jóslata

Az év legfontosabb eredménye az, hogy a Nyugat megértette, hogy Oroszország győzni fog Ukrajnában – írta le évértékelőjében Dmitrij Medvegyev, az orosz nemzetbiztonsági tanács alelnöke. Az orosz vezető úgy látja: számos abszurdnak, ironikusnak szánt jóslata megvalósult, idén az említett "eredmény" miatt pedig nem tesz közzé további előrejelzéseket.

Medvegyev 2022 óta minden évben abszurd jóslatokat tesz azzal kapcsolatosan, milyen geopolitikai fordulatok történek majd a világban – most új poszttal jelentkezett, melyben bejelentette, hogy idén nem lesznek újabb jóslatok.

Sok abszurd jóslat megvalósult, sőt, a valóság néha még nagyobb meglepetéseket is okozott. Ma nem lesz több jóslat […]. Végre mindenki megérti, hogy a győzelmünk elkerülhetetlen. Ez az év legnagyobb eredménye”

– idézi az orosz vezetőt a TASZSZ hírügynökség.

Medvegyev azzal büszkélkedik, hogy mindenféle nyugati jóslat és intézkedés ellenére sem omlott össze az orosz haderő, sem az orosz gazdaság, sőt, még a rubel is erősödni tudott.

Oroszország az év során Ukrajna körülbelül 1%-át foglalta el, felhúzva ezzel a megszállt területek arányát 19%-ról 20% köré. Az orosz gazdaság növekedését az idei évre 0,6 és 1,5% közé prognosztizálják, amely messze elmarad az elmúlt évek növekedésétől. Medvegyev alighanem azt tekinti eredménynek, hogy az USA vezetésével a Nyugat tárgyalni kezdett Moszkvával.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images