  • Megjelenítés
Robbanás történt Putyin házánál, Huljajpole védelme összeomlott - Híreink az ukrán frontról kedden
Globál

Robbanás történt Putyin házánál, Huljajpole védelme összeomlott - Híreink az ukrán frontról kedden

Portfolio
Dróntámadás érte a tegnapi nap folyamán Vlagyimir Putyin orosz elnök rezidenciáját, Ukrajna tagadja az érintettségét. Zaporizzsja megye egyik fontos erődítménye, Huljajpole nagyrészt orosz kézre került az elmúlt napokban, a területszerzés most már ukrán térképeken is látható. A tárgyalások folyamatosan orosz-amerikai és ukrán-amerikai vonalon a háború lezárásáról, de a legfontosabb kérdésekről még mindig nem sikerült megállapodni. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi eseményeivel.
Megosztás

Figyelmeztette Trumpot saját szövetségese: Putyin mindenkit átver!

Don Bacon nebraszkai republikánus képviselő hétfőn élesen bírálta Donald Trump amerikai elnököt, amiért szerinte hagyja, hogy Oroszország átverje a Putyin rezidenciája elleni, állítólagos dróntámadás ügyében - írta a The Hill.

Tovább a cikkhez
Figyelmeztette Trumpot saját szövetségese: Putyin mindenkit átver!
Megosztás

Oroszország ünnepel: azt mondják, megvalósult Medvegyev jóslata

Az év legfontosabb eredménye az, hogy a Nyugat megértette, hogy Oroszország győzni fog Ukrajnában – írta le évértékelőjében Dmitrij Medvegyev, az orosz nemzetbiztonsági tanács alelnöke. Az orosz vezető úgy látja: számos abszurdnak, ironikusnak szánt jóslata megvalósult, idén az említett "eredmény" miatt pedig nem tesz közzé további előrejelzéseket.

Tovább a cikkhez
Oroszország ünnepel: azt mondják, megvalósult Medvegyev jóslata
Megosztás

Robbanás történt Putyin házánál, Huljajpole védelme összeomlott - Híreink az ukrán frontról kedden

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi eseményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:

Kapcsolódó cikkünk

"Utolsó simítások" a béketervben, nem pihen az orosz légierő - Háborús híreink hétfőn

Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Az év legjobb posztjai - 2025

Az egyik év végi szokásom, hogy egy posztban kiemelem az év legfontosabb bejegyzéseit. Szeretek kicsit visszanézni az évre, azt gondolom, hogy van néhány olyan másodlagos kutatás a blogon, ami m

Holdblog

Miért utálom az aranyat?

Az arany évezredek óta tartja magát, mint a pénzügyek egyik királya és az elmúlt évtizedekben egyértelműen biztonsági eszköznek tekinti a piac. Ifkovics Ábrahám, a HOLD... The post Miért ut

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Lázár bejelentette: a sok huzavona után holnap megnyílik Magyarország legújabb autópályaszakasza
Behúzták a kéziféket - a devizapiac is megpihent az év végére
Zelenszkij bejelentése után kiderült: ennyit ér valójában az amerikai ígéret Ukrajnának
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility