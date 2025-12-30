  • Megjelenítés
Támadás Putyin háza ellen: bejelentette Oroszország, mi lesz a megtorlás
Támadás Putyin háza ellen: bejelentette Oroszország, mi lesz a megtorlás

Kedd délelőtt újabb fejlemények történtek a Vlagyimir Putyin orosz elnök rezidenciája elleni, állítólagos támadás kapcsán: Oroszország bejelentette, milyen válaszlépéseket tesznek Kijevvel szemben. Ukrajna továbbra is mindent tagad, szerintük az oroszok csak ürügyet keresnek az eszkalációhoz.

Tegnap állítólag dróntámadás érte Vlagyimir Putyin orosz elnök novgorodi rezidenciáját:

Dmitrij Peszkov, a Kreml sajtófőnöke a lehetséges következményekről beszélt ma délelőtt, azt mondta, hogy

a kijevi rezsim tetteinek diplomáciai következménye az lesz, hogy az Oroszországi Föderáció tárgyalással kapcsolatos álláspontja szigorodni fog.”

Nem konkretizálta, ez a béketárgyalásokra pontosan milyen hatással lesz, milyen orosz követelések változhatnak. Azt sem mondta el, melyek lehetnek a katonai következmények.

Andrej Marocskó orosz biztonságpolitikai szakértő közben arról beszélt: a támadásban szerinte a NATO is részt vett, hiszen az ukrán erők szerinte a nyugati szövetség hírszerzési adatait és műholdait használták az akcióhoz.

Ukrajna továbbra is tagadja, hogy bármi közük lett volna a támadáshoz, illetve kétségbe vonják azt is, tényleg megtámadták-e Putyin rezidenciáját.

Ukrán lapok arról írnak: Oroszország semmilyen bizonyítékot nem közölt a novgorodi támadásról, sem az állítólagos ukrán érintettségről. Hangsúlyozták azt is: furcsa, hogy Moszkva még csak azt sem hajlandó elmondani, Putyin hol volt pontosan, amikor a támadás történt.

Címlapkép forrása: Kremlin Press Office / Handout/Anadolu via Getty Images

