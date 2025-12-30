Valódi robothadsereg indul a mélybe: 70 millió dollárt fizetnek, ha megtalálják a tíz éve eltűnt gépet

A gép 2014. március 8-án, éjfél után szállt fel a malajziai fővárosból, Kuala Lumpurból. A Pekingbe tartó repülésnek körülbelül hat órásnak kellett volna lennie. Nagyjából negyven perccel a felszállás után azonban a repülőgép transzpondere kikapcsolt, így a gép eltűnt a polgári légiforgalmi irányítás radarjairól. A katonai radarok ugyanakkor még rögzítették, ahogy a gép élesen nyugat felé fordul, átrepül a Maláj-félsziget fölött, majd eltűnik a világ harmadik legnagyobb vízfelülete, az Indiai-óceán irányában.

Az eredeti keresés több mint 120 ezer négyzetkilométeres területet fedett le Nyugat-Ausztrália partjainál. Az óceáni áramlások és szelek történeti adatait felhasználó sodródáselemzések segítségével a kutatók mára mintegy 15 ezer négyzetkilométerre szűkítették a legvalószínűbb helyszínt.

A brit–amerikai Ocean Infinity mélytengeri robotikai vállalat nem hozta nyilvánosságra a keresés pontos koordinátáit, de abban bízik, hogy a világ legfejlettebb víz alatti drónjaiból álló flottájával végre megoldhatja a tragikus rejtélyt.

Az autonóm víz alatti járművek közel hatezer méter mélyre képesek merülni, és akár száz órán át is működhetnek, mielőtt a felszínre kellene emelkedniük.

Oldalletapogató szonárjuk részletes, háromdimenziós képet rajzol a tengerfenékről és minden ott található tárgyról. A fenék közelében haladva követik a terep vonalát: víz alatti hegyeket másznak meg, majd völgyekbe ereszkednek. Ultrahangos képalkotó rendszerükkel az évek során lerakódott üledékrétegek alá is betekintenek, magnetométereikkel pedig a roncs fémalkatrészeit képesek érzékelni. Ha valami ígéreteset találnak, távirányítású járművet küldenek le a részletesebb vizsgálathoz.

Eddig kevesebb mint harminc, a 370-es járathoz köthető roncsdarabot sodort partra a víz az Indiai-óceán különböző partvidékein. Az elsőt 2015-ben találták meg a francia Réunion-szigeten. Később további darabok kerültek elő Madagaszkáron, Mozambikban, Dél-Afrikában, Tanzániában és Mauritiuson: az orrfutómű ajtaja, a jobb szárny egyik fékszárnya, valamint egy panel arról a részről, ahol a szárny a törzshöz csatlakozik – ez a gép egyik legerősebb szerkezeti kötése. A személyzet és az utasok földi maradványait azonban máig nem találták meg. Az áldozatok tizennégy országból származtak, köztük Kínából, Ausztráliából, Franciaországból, az Egyesült Államokból, Ukrajnából és Oroszországból.

A maláj kormány 70 millió dollár értékű szerződést kötött az Ocean Infinityvel. Az úgynevezett eredmény nélkül nincs fizetség elv alapján a vállalat csak akkor kapja meg a teljes összeget, ha sikerül megtalálnia a gépet. A keresésbe az elmúlt években befektetett hatalmas összegekhez képest ez nem számítana kirívóan nagy kifizetésnek. Az Ocean Infinity viszont azzal büszkélkedhetne, hogy megoldotta a polgári repülés történetének legnagyobb rejtélyét azóta, hogy Amelia Earhart amerikai pilótanő 1937-ben eltűnt valahol a csendes-óceáni térségben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images