Az év utolsó éjszakáján sem álltak le a támadások: lángokban Odessza és az orosz olajfinomítók - Háborús híreink szerdán

Az év utolsó éjszakáján is zúgtak a drónok Ukrajna felett: az oroszok Odesszát, az ukránok Krasznodár Kraj olajfinomítóját és az orosz főváros áramfejlesztőit támadták. Továbbra is áll a bál a Vlagyimir Putyin elnöki rezidenciáját ért állítólagos ukrán támadás miatt: bár Moszkva mindezidáig semmilyen érdemi bizonyítékot nem szolgáltatott, Donald Trump állítólag nagyon dühös a fejlemények miatt. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Az év utolsó éjszakáján is zúgtak a drónok Ukrajna felett: az oroszok Odesszát, az ukránok Krasznodár Kraj olajfinomítóját és az orosz főváros áramfejlesztőit támadták. Továbbra is áll a bál a Vlagyimir Putyin elnöki rezidenciáját ért állítólagos ukrán támadás miatt: bár Moszkva mindezidáig semmilyen érdemi bizonyítékot nem szolgáltatott, Donald Trump állítólag nagyon dühös a fejlemények miatt. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Keddi hírfolyamunk ide kattintva olvasható.

Felbukkant Belaruszban az Oresnyik, Huljajpole védelme összeomlott - Híreink az ukrán frontról kedden

Bejelentették: heteken belül vége lehet a háborúnak, amerikai katonák mehetnek Ukrajnába

Hírszerzési jelentés: ez az igazság a Putyin háza elleni támadásról

