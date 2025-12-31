Bekerítette Tajvant a kínai hadsereg, aztán rakétákat lőttek ki - Ma megtörtént a fordulat, amire mindenki várt

A hadihajók és a parti őrség hajói visszavonulnak, de néhányuk még mindig a 24 tengeri mérföldes (44,5 km) vonalon túl tartózkodik"
- nyilatkozta az AFP francia hírügynökségnek Hszieh Csing-csin, a tajvani parti őrség helyettes főigazgatója, hozzátéve, hogy a manőverek valószínűleg befejeződtek.
A tajvani parti őrség 11 hajóját a tengeren tartja, mert a kínai parti őrség hajói "még nem hagyták el teljesen a területet"
- pontosította Hszieh.
Kína rakétákat lőtt ki, és több tucat vadászgépet, hadihajót és a parti őrség hajóit mozgósította, amikor hétfőn és kedden körbezárta a szigetet olyan manőverek keretében, amelyek szimulálták a stratégiai jelentőségű tajvani kikötők blokádját, valamint tengeri célpontok támadását.
Kína szakadár tartományának tekinti az 1949 óta önálló kormányzattal rendelkező Tajvant, és többször is hangoztatta, hogy Tajvan Kínával, akár erővel történő "újraegyesítésének történelmi folyamata megállíthatatlan".
Címlapkép forrása: Li Peiyun/VCG via Getty Images
