Váratlan lépésre szánta el magát Oroszország: két megyével bővítenék a "pufferzónát"

Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök közölte, hogy az orosz erők tovább nyomulnak előre Északkelet-Ukrajnában, és Vlagyimir Putyin elnök 2026-ra elrendelte az úgynevezett pufferzóna kiterjesztését Szumi és Harkiv térségében - írja a Reuters.

A RIA hírügynökség beszámolója szerint Geraszimov az "Észak" hadműveleti parancsnokságnál tett látogatása során ismertette, hogy az elnök Szumi és Harkiv megye körzetében rendelte el a pufferzóna bővítését. A 2024 elején létrehozott parancsnokság a határ menti térségekben tevékenykedik, és az ukrán erők visszaszorításán dolgozik.

A bejelentés azt követően érkezett, hogy Moszkva megtorlást ígért egy állítólagos, Putyin rezidenciája elleni támadási kísérlet miatt.

A vádat – amelyet bizonyítékokkal nem támasztottak alá – Kijev visszautasította, és úgy értékelte, hogy az az immár negyedik évébe lépő háború közepette a béketárgyalások aláásását szolgálja.

Putyin korábban többször is azzal indokolta a pufferzóna létrehozását, hogy az ukrán erőket és fegyvereket távolabb kell szorítani az orosz határtól. Érvelésében rendszeresen hivatkozott a Belgorod és Kurszk megyéket érő támadásokra.

Kijev ezzel szemben úgy véli, Moszkva csupán ürügyként használja a pufferzóna tervét az ukrán területekre való mélyebb behatolás igazolására. Volodimir Zelenszkij elnök korábban "őrültségnek" nevezte Oroszország Szumival és Harkivval kapcsolatos elképzeléseit, és leszögezte, hogy Ukrajna meg fogja védeni ezeket a régiókat.

Címlapkép forrása: Reuters