A CIA sem hisz az oroszoknak: nem Putyin rezidenciáját támadták az ukránok

John Ratcliffe, a CIA igazgatója szerdán ismertette Trumppal az elemzés eredményeit. Oroszország hétfőn nyilvánosan azzal vádolta Ukrajnát, hogy megpróbálta eltalálni Putyin otthonát. Trump később újságíróknak elmondta, hogy Putyin ezt személyesen közölte vele telefonon. Az amerikai elnök akkor aggodalmát fejezte ki az állítólagos támadás miatt, és láthatóan hitelt adott az orosz vezető szavainak, noha

Ukrajna határozottan cáfolta érintettségét.

"Nem tetszik. Ez nem jó" – mondta Trump, hozzátéve, hogy "nagyon dühös" volt, amikor értesült az esetről. Elismerte ugyan, hogy "lehetséges", hogy a vád alaptalan, majd így folytatta: "De Putyin elnök ma reggel azt mondta, hogy megtörtént."

Ratcliffe ezt követően tájékoztatta Trumpot arról, hogy

a CIA nem tartja hitelesnek az orosz állítást.

Szerdára az amerikai elnök már jóval szkeptikusabban fogalmazott: a Truth Socialön megosztott egy New York Post-vezércikket "Putyin 'támadás' blöffje azt mutatja, hogy Oroszország áll a béke útjában" címmel.

Putyin állítása és az azt cáfoló amerikai értékelés az ukrajnai háború lezárását célzó intenzív tárgyalások közepette látott napvilágot. Az orosz elnök egy nappal azután állt elő a váddal, hogy Trump Mar-a-Lagóban találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, és optimistán nyilatkozott a béketárgyalások előrehaladásáról.

Egyes európai tisztviselők szerint Putyin ezzel próbálta aláásni a békefolyamatot anélkül, hogy Trump szemében ő tűnjön akadékoskodónak. Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi főképviselője szerdán "szándékos figyelemelterelésnek" nevezte az orosz vádat.

A moszkvai védelmi minisztérium szerdán azt közölte, hogy Észak-Ukrajnából 91 drónt indítottak Putyin Valdaj melletti rezidenciája ellen, a novgorodi régióban. A tárca szerint a drónok több mint felét már több száz kilométerrel korábban elfogták, a többit pedig hétfőn hajnali 3 és reggel fél 9 között semlegesítették Novgorod felett. A minisztérium egy térképet is közzétett, amely állításuk szerint a drónok útvonalát és lelövésük helyét mutatja.

Címlapkép forrása: EU