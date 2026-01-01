  • Megjelenítés
Az ukránokat vádolják egy szilveszteri buli lebombázásával
Az ukránokat vádolják egy szilveszteri buli lebombázásával

Az oroszok által kinevezett herszoni kormányzó, Vlagyimir Szaldo szerint ukrán dróncsapás ért egy szilveszteri ünnepségnek helyet adó szállodát és kávézót a tengerparti Horli faluban, legalább 24 halálos áldozatot követelve.

Szaldo csütörtökön a Telegramon közzétett nyilatkozatában azzal vádolta meg Ukrajnát, hogy

célzott dróntámadást hajtott végre a település ellen.

Állítása szerint három ukrán drón csapott le a helyszínre, ahol szilveszteri ünnepséget tartottak.

Az orosz állami hírügynökségek a helyi katasztrófavédelmi hatóságokra hivatkozva arról számoltak be, hogy a támadásnak a legalább 24 halálos áldozaton kívül 29 sebesültje is van.

Ukrajna egyelőre nem reagált a vádakra.

Szaldo nem közölt olyan felvételeket vagy egyéb bizonyítékokat, amelyek alapján a beszámoló független forrásból ellenőrizhető lenne.

Herszon egyike annak a négy ukrán régiónak, amelyet Oroszország 2022-ben saját területévé nyilvánított. Ezt a lépést Kijev és a nyugati országok többsége illegális területszerzésként ítélte el.

