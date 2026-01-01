Az ukránokat vádolják egy szilveszteri buli lebombázásával

Az oroszok által kinevezett herszoni kormányzó, Vlagyimir Szaldo szerint ukrán dróncsapás ért egy szilveszteri ünnepségnek helyet adó szállodát és kávézót a tengerparti Horli faluban, legalább 24 halálos áldozatot követelve.

Szaldo csütörtökön a Telegramon közzétett nyilatkozatában azzal vádolta meg Ukrajnát, hogy

célzott dróntámadást hajtott végre a település ellen.

Állítása szerint három ukrán drón csapott le a helyszínre, ahol szilveszteri ünnepséget tartottak.

Az orosz állami hírügynökségek a helyi katasztrófavédelmi hatóságokra hivatkozva arról számoltak be, hogy a támadásnak a legalább 24 halálos áldozaton kívül 29 sebesültje is van.

Ukrajna egyelőre nem reagált a vádakra.

Szaldo nem közölt olyan felvételeket vagy egyéb bizonyítékokat, amelyek alapján a beszámoló független forrásból ellenőrizhető lenne.

Herszon egyike annak a négy ukrán régiónak, amelyet Oroszország 2022-ben saját területévé nyilvánított. Ezt a lépést Kijev és a nyugati országok többsége illegális területszerzésként ítélte el.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images