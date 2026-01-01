Donald Trump meglepő dolgot árult el az egészségével kapcsolatban

Azt mondják, az aszpirin hígítja a vért. Én nem akarom, hogy sűrű vér áramoljon a szívemen keresztül. Szép, híg vért akarok
– fogalmazott az elnök a csütörtökön megjelent interjúban.
A 79 éves Trump a valaha hivatalban volt második legidősebb amerikai elnök, közvetlenül elődje, a demokrata Joe Biden után, aki 82 évesen távozott a hivatalából.
Trump egészségi állapota az elmúlt hónapokban többször is a figyelem középpontjába került. A kezén zúzódásokat vettek észre, ősszel pedig sajtóhírek szerint MRI-vizsgálaton esett át. Több nyilvános eseményen fotók készültek róla csukott szemmel.
A Mayo Klinika szerint a napi aszpirinszedés csökkentheti a szívinfarktus és a stroke kockázatát a 60 év felettieknél. Alacsony adagnak általában 81 milligramm számít. Az elnök orvosa, Sean Barbabella a lapnak elmondta, hogy Trump szívbetegségek megelőzése céljából napi 325 milligramm aszpirint szed.
A Fehér Ház közlése szerint a Trump kezén látható zúzódások a rengeteg kézfogás következményei. Az MRI-vizsgálattal kapcsolatban Trump és orvosa tisztázta, hogy valójában CT-vizsgálatot végeztek, amellyel a szív- és érrendszeri problémákat akarták kizárni. Barbabella szerint
a vizsgálat semmilyen rendellenességet nem mutatott ki.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Újabb havazás jöhet Magyarországon, péntektől lehűlés kezdődik
Az éjszakák is fagyosak lesznek.
Megmenekül több olasz tésztagyár Trump ultramagas vámjától
"Tisztességtelenül alacsony" árak miatt büntették volna őket.
Csőstől jött a baj: ezzel rendesen meg kellett küzdeniük a gazdáknak
2025 legerősebb mondatai az Alapvetésben.
Ingatlanbomba a szomszédban: máris egyre többen keresnek azon, ami Magyarországon szinte nem is létezik
Prága és Varsó sokat profitál ebből.
Támadás Putyin háza ellen: itt az újabb csavar a történetben, állítólag bizonyítékok kerültek elő
Az oroszok azt ígérik, átadják az adatokat Amerikának is.
Tűzvész pusztított el egy ikonikus épületet az európai fővárosban, menthetetlen a Vondelkerk
A lángok röviddel éjfél után csaptak fel.
Megérkeztek a nyilatkozatok: ezt kell kitölteni az új szja-mentességhez
Elég egyszer nyilatkozni a kedvezményről.
Ötéves mélypontra esett a kínai sztárautógyár értékesítése, kemény versenytársakat kapott
2026-ban jelentős újításokat tervez a BYD.
Az osztalék portfólióm - 2025. december
Decemberben befektetésre nem vásároltam semmit. Van még egy kevés pénzem, óvatosan nézegetem a célpontokat. VáltozásokFranklin Resources (BEN) osztalékot emelt 0,32 dollárról 0,33-ra, ez
Pfizer Inc. - elemzés
Ez a Verizonhoz hasonlóan szintén egy olyan részvény, ami az alacsony emelések miatt nem kerül be a Top 10-es listámba, de a hozama jó, és a grafikonja alapján is érdemes követni.Cégismertető
Mire számíthatnak Zsiday Viktor alapjának befektetői? Válaszolnak a portfóliókezelők
Zsiday Viktor idén felhagyott az aktív portfóliókezeléssel, de ezentúl is segíti a HOLD portfóliókezelési tevékenységét. Viktor bő 100 milliárd forintos alapja, a Citadella Abszolút Ho
Nyugdíjasok, Trump, Japán: 2025 legolvasottabb anyagai a HOLDBLOG-on
Van egy nap az évben, amikor biztosan nem kell kontenten agyalni. December vége az év végi összefoglalóké (mi is írtunk sokat, a következő napokban jönnek... The post Nyugdíjasok, Trump, Japán
Jézus Krisztus hozta el az ötszöröző hozamot
Számomra az év legcukibb - egyben a legfontosabb lényegtelen (vagy a leglényegtelenebb fontos?) sztorija - az volt, hogy egy elsőre végtelenül hülyének tűnő fogadás végül... The post Jézus K
Minimálbér, garantált bérminimum 2026 - ennyi lesz a legkisebb bér Magyarországon
Megszületett a megállapodás a 2026-os minimálbérről és garantált bérminimumról:2026. január 1-jétől a minimálbér 11%-kal, a garantált bérminimum 7%-kal emelkedik.
Adatvédelmi helyzetjelentés: mesterséges intelligencia a magyar bankszektorban
Az év végéhez érve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elhalmozza az érdeklődőket jelentésekkel. November végén a pártok és az online médiatartartalom-szolgálta
BNPL, vagyis vásárolj most, fizess később - mit kell tudni róla?
A BNPL, vagyis "buy now, pay later" (vásárolj most, fizess később) egy új, egyre népszerűbb fizetési forma, mely lehetővé teszi, hogy azonnal megkapjuk a kívánt terméket vagy szolgáltatást
Sok befektető fog hibázni 2026-ban – kerüld el a csapdákat
Segítünk megtalálni a következő év nagy nyerteseit.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.
Nehéz éven vannak túl a boltok – Mi jöhet ezután?
Neubauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával beszélgettünk.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?