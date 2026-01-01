Donald Trump meglepő dolgot árult el az egészségével kapcsolatban

Donald Trump amerikai elnök a Wall Street Journalnak adott interjúban elárulta, hogy naponta az orvosai által javasoltnál több aszpirint szed.

Azt mondják, az aszpirin hígítja a vért. Én nem akarom, hogy sűrű vér áramoljon a szívemen keresztül. Szép, híg vért akarok

– fogalmazott az elnök a csütörtökön megjelent interjúban.

A 79 éves Trump a valaha hivatalban volt második legidősebb amerikai elnök, közvetlenül elődje, a demokrata Joe Biden után, aki 82 évesen távozott a hivatalából.

Trump egészségi állapota az elmúlt hónapokban többször is a figyelem középpontjába került. A kezén zúzódásokat vettek észre, ősszel pedig sajtóhírek szerint MRI-vizsgálaton esett át. Több nyilvános eseményen fotók készültek róla csukott szemmel.

A Mayo Klinika szerint a napi aszpirinszedés csökkentheti a szívinfarktus és a stroke kockázatát a 60 év felettieknél. Alacsony adagnak általában 81 milligramm számít. Az elnök orvosa, Sean Barbabella a lapnak elmondta, hogy Trump szívbetegségek megelőzése céljából napi 325 milligramm aszpirint szed.

A Fehér Ház közlése szerint a Trump kezén látható zúzódások a rengeteg kézfogás következményei. Az MRI-vizsgálattal kapcsolatban Trump és orvosa tisztázta, hogy valójában CT-vizsgálatot végeztek, amellyel a szív- és érrendszeri problémákat akarták kizárni. Barbabella szerint

a vizsgálat semmilyen rendellenességet nem mutatott ki.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images