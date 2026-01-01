Mélyen az orosz hátországban csaptak le az ukrán drónok, két találatot jelentettek

Ukrán drónok csütörtökön egy dél-oroszországi olajfinomítót és egy, a Volga menti Tatárföldön található energiatároló létesítményt támadtak, mindkét helyszínen tüzet okozva.

Az orosz hatóságok közlése szerint a

Krasznodari területen lévő Ilszkiji olajfinomítót egy lelőtt drón roncsai találták el.

A becsapódás tüzet okozott, amelyet később eloltottak, sérültekről nem érkezett jelentés.

Tatárföldön az Almetjevszk városában működő energiatároló létesítményt érte találat – erről a helyi kormányzó sajtószolgálatára hivatkozva számoltak be az orosz médiumok. A keletkezett tüzet itt is sikerült megfékezni. Almetjevszk légvonalban mintegy 1400 kilométerre fekszik Ukrajnától.

Az ukrán hadsereg közleményben erősítette meg, hogy mindkét létesítményt ők támadták. Kijev az elmúlt hónapokban egyre intenzívebben veszi célba az orosz energetikai infrastruktúrát, hogy csökkentse Moszkva olaj- és gázbevételeit, amelyekből az ukrajnai hadműveletet finanszírozza.

Forrás: Reuters

