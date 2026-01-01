Mélyen az orosz hátországban csaptak le az ukrán drónok, két találatot jelentettek

Az orosz hatóságok közlése szerint a
Krasznodari területen lévő Ilszkiji olajfinomítót egy lelőtt drón roncsai találták el.
A becsapódás tüzet okozott, amelyet később eloltottak, sérültekről nem érkezett jelentés.
Tatárföldön az Almetjevszk városában működő energiatároló létesítményt érte találat – erről a helyi kormányzó sajtószolgálatára hivatkozva számoltak be az orosz médiumok. A keletkezett tüzet itt is sikerült megfékezni. Almetjevszk légvonalban mintegy 1400 kilométerre fekszik Ukrajnától.
Az ukrán hadsereg közleményben erősítette meg, hogy mindkét létesítményt ők támadták. Kijev az elmúlt hónapokban egyre intenzívebben veszi célba az orosz energetikai infrastruktúrát, hogy csökkentse Moszkva olaj- és gázbevételeit, amelyekből az ukrajnai hadműveletet finanszírozza.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Megint az ukrán energia infrastruktúrát bombázták az oroszok éjjel
Nem csillapodik a feszültség.
Orosz energiatárolóra mért csapást Ukrajna
Tűz volt a létesítményben.
Negyven ember halhatott meg egy svájci síparadicsom szilveszteri buliján
Súlyos tűz ütött ki.
Lencse, virsli és befektetés - Hogyan érd el pénügyi céljaidat 2026-ban? - interaktív, online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Beüzemelt két új Patriot-rendszert Ukrajna
A németektől kapták.
Elárulta a német kancellár, mik lesznek 2026 legnagyobb kihívásai
Európának határozottabban kell kiállnia.
Putyin szerint a jelenlegi ukrajnai háború a Nyugat elleni küzdelem része
Újévi beszédében éltette az orosz katonákat az elnök.
A CIA sem hisz az oroszoknak: nem Putyin rezidenciáját támadták az ukránok
Az amerikaiak sem hisznek az oroszoknak.
Pfizer Inc. - elemzés
Ez a Verizonhoz hasonlóan szintén egy olyan részvény, ami az alacsony emelések miatt nem kerül be a Top 10-es listámba, de a hozama jó, és a grafikonja alapján is érdemes követni.Cégismertető
Mire számíthatnak Zsiday Viktor alapjának befektetői? Válaszolnak a portfóliókezelők
Zsiday Viktor idén felhagyott az aktív portfóliókezeléssel, de ezentúl is segíti a HOLD portfóliókezelési tevékenységét. Viktor bő 100 milliárd forintos alapja, a Citadella Abszolút Ho
Nyugdíjasok, Trump, Japán: 2025 legolvasottabb anyagai a HOLDBLOG-on
Van egy nap az évben, amikor biztosan nem kell kontenten agyalni. December vége az év végi összefoglalóké (mi is írtunk sokat, a következő napokban jönnek... The post Nyugdíjasok, Trump, Japán
Jézus Krisztus hozta el az ötszöröző hozamot
Számomra az év legcukibb - egyben a legfontosabb lényegtelen (vagy a leglényegtelenebb fontos?) sztorija - az volt, hogy egy elsőre végtelenül hülyének tűnő fogadás végül... The post Jézus K
Adatvédelmi helyzetjelentés: mesterséges intelligencia a magyar bankszektorban
Az év végéhez érve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elhalmozza az érdeklődőket jelentésekkel. November végén a pártok és az online médiatartartalom-szolgálta
Minimálbér, garantált bérminimum 2026 - ennyi lesz a legkisebb bér Magyarországon
Megszületett a megállapodás a 2026-os minimálbérről és garantált bérminimumról:2026. január 1-jétől a minimálbér 11%-kal, a garantált bérminimum 7%-kal emelkedik.
BNPL, vagyis vásárolj most, fizess később - mit kell tudni róla?
A BNPL, vagyis "buy now, pay later" (vásárolj most, fizess később) egy új, egyre népszerűbb fizetési forma, mely lehetővé teszi, hogy azonnal megkapjuk a kívánt terméket vagy szolgáltatást
Az év legjobb posztjai - 2025
Az egyik év végi szokásom, hogy egy posztban kiemelem az év legfontosabb bejegyzéseit. Szeretek kicsit visszanézni az évre, azt gondolom, hogy van néhány olyan másodlagos kutatás a blogon, ami m
Sok befektető fog hibázni 2026-ban – kerüld el a csapdákat
Segítünk megtalálni a következő év nagy nyerteseit.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.
Nehéz éven vannak túl a boltok – Mi jöhet ezután?
Neubauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával beszélgettünk.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?