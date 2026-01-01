  • Megjelenítés
Negyven ember halhatott meg egy svájci síparadicsom szilveszteri buliján
Negyven ember halhatott meg egy svájci síparadicsom szilveszteri buliján

Portfolio
Súlyos tűzvész tört ki egy szilveszteri bulin a svájci Crans-Montanában: a rendőrség mintegy 40 halottról és körülbelül 100 sérültről számolt be.

A svájci rendőrség becslése szerint mintegy negyvenen vesztették életüket, és nagyjából százan megsérültek, amikor tűz ütött ki egy szilveszteri bulin a Crans-Montana üdülővárosban – közölte csütörtökön az olasz külügyminisztérium.

A tárca közlése szerint a lángok feltehetően nem szándékos gyújtogatás következtében csaptak fel. Az áldozatokat súlyos égési sérüléseik miatt egyelőre nem tudták azonosítani.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

