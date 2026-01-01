  • Megjelenítés
Zelenszkij: 10 százaléknyira vagyunk a békétől
Globál

Zelenszkij: 10 százaléknyira vagyunk a békétől

Portfolio
Volodimir Zelenszkij szerint a békemegállapodás 90 százalékban már elkészült, de az ukrán elnök csak erős biztonsági garanciákkal hajlandó aláírni az egyezményt.

Volodimir Zelenszkij szerdai, újévi beszédében közölte:

a békemegállapodás 90 százalékban már készen áll, és szerinte csupán az utolsó 10 százalék hiányzik.

Az ukrán elnök a Guardian tudósítása szerint hangsúlyozta, hogy ez jóval több puszta számoknál, mivel bármilyen megállapodáshoz erős és megbízható biztonsági garanciákra van szükség.

Vlagyimir Putyin orosz elnök a Donbasz-régió feletti teljes orosz ellenőrzést követeli egy esetleges egyezség részeként. Zelenszkij ezzel szemben úgy véli, Oroszország nem állna meg itt.

Még több Globál

Zelenszkij szerint 90%-ban kész a békemegállapodás – Háborús híreink az év első napján

Az ukránokat vádolják egy szilveszteri buli lebombázásával

A jövő héten kimondhatják Európa nagyhatalmai, hogy megvédik Ukrajnát

Vonuljatok ki a Donbaszból, és mindennek vége. Így hangzik a megtévesztés, ha oroszról lefordítjuk ukránra, angolra, németre, franciára vagy bármely más nyelvre a világon

– fogalmazott.

Az ukrán elnök kijelentette, hogy nem ír alá olyan gyenge békemegállapodást, amely csak meghosszabbítaná a háborút. Hozzátette: Ukrajna békét akar, de nem bármi áron.

Véget akarunk vetni a háborúnak, de nem akarunk véget vetni Ukrajnának. Fáradtak vagyunk? Nagyon. Ez azt jelenti, hogy készek vagyunk feladni? Aki így gondolja, súlyosan téved

– mondta.

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Pfizer Inc. - elemzés

Ez a Verizonhoz hasonlóan szintén egy olyan részvény, ami az alacsony emelések miatt nem kerül be a Top 10-es listámba, de a hozama jó, és a grafikonja alapján is érdemes követni.Cégismertető

KonyhaKontrolling

Az év legjobb posztjai - 2025

Az egyik év végi szokásom, hogy egy posztban kiemelem az év legfontosabb bejegyzéseit. Szeretek kicsit visszanézni az évre, azt gondolom, hogy van néhány olyan másodlagos kutatás a blogon, ami m

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Így adózunk 2026-ban
2026 legnagyobb kérdése: mibe kell befektetnünk, ha nyerni akarunk az AI-ralin
Váratlan lépésre szánta el magát Oroszország: két megyével bővítenék a "pufferzónát"
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility