Zelenszkij: 10 százaléknyira vagyunk a békétől

Volodimir Zelenszkij szerdai, újévi beszédében közölte:
a békemegállapodás 90 százalékban már készen áll, és szerinte csupán az utolsó 10 százalék hiányzik.
Az ukrán elnök a Guardian tudósítása szerint hangsúlyozta, hogy ez jóval több puszta számoknál, mivel bármilyen megállapodáshoz erős és megbízható biztonsági garanciákra van szükség.
Vlagyimir Putyin orosz elnök a Donbasz-régió feletti teljes orosz ellenőrzést követeli egy esetleges egyezség részeként. Zelenszkij ezzel szemben úgy véli, Oroszország nem állna meg itt.
Vonuljatok ki a Donbaszból, és mindennek vége. Így hangzik a megtévesztés, ha oroszról lefordítjuk ukránra, angolra, németre, franciára vagy bármely más nyelvre a világon
– fogalmazott.
Az ukrán elnök kijelentette, hogy nem ír alá olyan gyenge békemegállapodást, amely csak meghosszabbítaná a háborút. Hozzátette: Ukrajna békét akar, de nem bármi áron.
Véget akarunk vetni a háborúnak, de nem akarunk véget vetni Ukrajnának. Fáradtak vagyunk? Nagyon. Ez azt jelenti, hogy készek vagyunk feladni? Aki így gondolja, súlyosan téved
– mondta.
