Zelenszkij: 10 százaléknyira vagyunk a békétől

Volodimir Zelenszkij szerint a békemegállapodás 90 százalékban már elkészült, de az ukrán elnök csak erős biztonsági garanciákkal hajlandó aláírni az egyezményt.

Volodimir Zelenszkij szerdai, újévi beszédében közölte:

a békemegállapodás 90 százalékban már készen áll, és szerinte csupán az utolsó 10 százalék hiányzik.

Az ukrán elnök a Guardian tudósítása szerint hangsúlyozta, hogy ez jóval több puszta számoknál, mivel bármilyen megállapodáshoz erős és megbízható biztonsági garanciákra van szükség.

Vlagyimir Putyin orosz elnök a Donbasz-régió feletti teljes orosz ellenőrzést követeli egy esetleges egyezség részeként. Zelenszkij ezzel szemben úgy véli, Oroszország nem állna meg itt.

Vonuljatok ki a Donbaszból, és mindennek vége. Így hangzik a megtévesztés, ha oroszról lefordítjuk ukránra, angolra, németre, franciára vagy bármely más nyelvre a világon

– fogalmazott.

Az ukrán elnök kijelentette, hogy nem ír alá olyan gyenge békemegállapodást, amely csak meghosszabbítaná a háborút. Hozzátette: Ukrajna békét akar, de nem bármi áron.

Véget akarunk vetni a háborúnak, de nem akarunk véget vetni Ukrajnának. Fáradtak vagyunk? Nagyon. Ez azt jelenti, hogy készek vagyunk feladni? Aki így gondolja, súlyosan téved

– mondta.

Címlapkép forrása: EU