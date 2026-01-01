  • Megjelenítés
Zelenszkij szerint 90%-ban kész a békemegállapodás – Háborús híreink az év első napján
Zelenszkij szerint 90%-ban kész a békemegállapodás – Háborús híreink az év első napján

Portfolio
Ukrajna tíz százalékra van a békétől, vagyis 90 százalékban készen áll a békemegállapodás – mondta újévi beszédében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Közben az Egyesült Államok is tisztában van azzal a hírek szerint, hogy nem ukrán támadás érte Vlagyimir Putyin orosz elnök rezidenciáját néhány napja.
Az ukránokat vádolják egy szilveszteri buli lebombázásával

Az oroszok által kinevezett herszoni kormányzó, Vlagyimir Szaldo szerint ukrán dróncsapás ért egy szilveszteri ünnepségnek helyet adó szállodát és kávézót a tengerparti Horli faluban, legalább 24 halálos áldozatot követelve.

Az ukránokat vádolják egy szilveszteri buli lebombázásával
Napi határadatok

Az ukrán-magyar határszakaszon 3191-en léptek be Magyarországra szerdán - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) csütörtökön az MTI-t.

A beléptetettek közül a rendőrség 23 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben. (MTI)

Zelenszkij: 10 százaléknyira vagyunk a békétől

Volodimir Zelenszkij szerint a békemegállapodás 90 százalékban már elkészült, de az ukrán elnök csak erős biztonsági garanciákkal hajlandó aláírni az egyezményt.

Zelenszkij: 10 százaléknyira vagyunk a békétől
Zelenszkij szerint 90%-ban kész a békemegállapodás – Háborús híreink az év első napján

Egyelőre 2026 is úgy indul, ahogy 2023 óta minden év: Ukrajnában továbbra sem hallgatnak a fegyverek. A 2022 februárja óta tartó konfliktus lezárására azonban talán még egyik év elején sem volt akkora esély, mint most. Donald Trump amerikai elnök láthatóan mindent megtesz a háború lezárásáért, és a jelek szerint a folyamatos találkozók lassan akár eredményre is vezethetnek, bár vannak még kulcsfontosságú vitás kérdések.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

