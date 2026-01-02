Nagy bejelentést tett Zelenszkij!

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken közölte, hogy az elnöki kabinetfőnöki posztot Kirilo Budanovra, a katonai hírszerzés vezetőjére bízná.

Az elnök az X közösségi oldalon közzétett üzenetében hangsúlyozta, hogy Ukrajnának most a biztonsági kérdésekre, a védelmi és biztonsági erők fejlesztésére, valamint a tárgyalások diplomáciai vonalára kell összpontosítania.

Közlése szerint

az Elnöki Hivatal elsődleges feladata ezentúl e célok megvalósítása lesz.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU