Ritka égi jelenségek özöne közeleg: ilyen sűrű sorozatot évtizedek óta nem láthatott az emberiség

A napfogyatkozások aranykora 2026-ban kezdődik, ilyen sűrűségű fogyatkozás-sorozat legutóbb 2008-2010 között fordult elő, így a csillagászat szerelmesei számára kivételes lehetőségeket kínál a következő időszak.
Az első esemény 2026. február 17-én egy gyűrűs napfogyatkozás lesz, amikor a Hold a Nap 96%-át takarja el maximum 2 perc 20 másodpercig, de ez csak az Antarktisz távoli régióiban lesz látható.
2026. március 3-án teljes holdfogyatkozás következik, amikor a Hold felszíne 58 percig vörös színben fog ragyogni. Ezt legjobban Észak-Amerika nyugati részéről, Ausztráliából, Új-Zélandról, Kelet-Ázsiából és a Csendes-óceán térségéből lehet majd megfigyelni.
Ez lesz az utolsó teljes holdfogyatkozás 2029-ig.
2026. augusztus 12-én teljes napfogyatkozás lesz látható Kelet-Grönlandról, Nyugat-Izlandról és Észak-Spanyolországból. A teljes fogyatkozás Izland közelében éri el a 2 perc 18 másodperces csúcsát.
Ez lesz az európai kontinens első teljes napfogyatkozása 1999 óta.
Az év utolsó fogyatkozása augusztus 28-án egy mély részleges holdfogyatkozás lesz, amikor a Hold felszínének 96%-a vörös színűvé válik, bár teljes fogyatkozás nem következik be.
Indul a sorozat
A 2026. augusztus 12-i teljes napfogyatkozással kezdődik egy különleges sorozat, amelyben 710 nap alatt három teljes napfogyatkozás lesz látható. A következő 2027. augusztus 2-án következik, amikor akár 6 perc 22 másodpercig is tarthat a teljes fogyatkozás – ez lesz a 21. század leghosszabb ilyen eseménye. Egyiptomban, Spanyolország déli részén, Észak-Afrikában és a Közel-Keleten lesz megfigyelhető.
A harmadik teljes napfogyatkozás 2028. július 22-én Ausztráliában és Új-Zélandon lesz látható. Sydney 1857 óta először tapasztalhat teljes napfogyatkozást, míg Nyugat-Ausztrália távoli területein több mint öt percig tarthat a teljes sötétség.
A gyűrűs napfogyatkozások – bár nem járnak teljes sötétséggel – szintén lenyűgöző látványt nyújtanak, amikor a Hold tökéletesen a Nap közepén helyezkedik el, létrehozva a "tűzgyűrű" jelenséget. A 2026. február 17-i eseményt követően 708 napon belül még két gyűrűs napfogyatkozás következik: 2027. február 6-án Chilében, Argentínában és Nyugat-Afrikában, majd 2028. január 26-án a Galápagos-szigeteken, Ecuadorban, Brazíliában és naplementekor Spanyolországban.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
2026: A nagy reflációs meglepetés – amikor a pénzcsapok és a reálgazdaság találkoznak
Szinkronizált globális lazítás.
Hihetetlen rekordot döntött a brit tőzsde
Szimbolikus szintet vitt át.
Nagy a baj: Európa gyakorlatilag "elvesztette az internetet"
Figyelmeztet a szakember.
Brutális fizetést kap az EKB elnöke
Ebben sok költségtérítés is szerepel.
Már a szabadságok rovására megy a kirúgástól való félelem
Hosszú távon ez kontraproduktív.
Napelem a tetőn, akkumulátor a garázsban: így válhat kézzelfoghatóvá az energiaátmenet
Veres Zsoltot, a Schneider Electric országigazgatóját kérdeztük.
Ijesztő előrejelzés érkezett Németországból
Tartós lehet a gyenge kereslet.
Exkluzív lehetőség a hazai befektetőknek: buborék vagy megatrend a mesterséges intelligencia?
Következő Signature befektetői klubunkon kiderül. Most érdemes regisztrálni!
Az osztalék portfólióm - 2025. december
Decemberben befektetésre nem vásároltam semmit. Van még egy kevés pénzem, óvatosan nézegetem a célpontokat. VáltozásokFranklin Resources (BEN) osztalékot emelt 0,32 dollárról 0,33-ra, ez
Pfizer Inc. - elemzés
Ez a Verizonhoz hasonlóan szintén egy olyan részvény, ami az alacsony emelések miatt nem kerül be a Top 10-es listámba, de a hozama jó, és a grafikonja alapján is érdemes követni.Cégismertető
Mire számíthatnak Zsiday Viktor alapjának befektetői? Válaszolnak a portfóliókezelők
Zsiday Viktor idén felhagyott az aktív portfóliókezeléssel, de ezentúl is segíti a HOLD portfóliókezelési tevékenységét. Viktor bő 100 milliárd forintos alapja, a Citadella Abszolút Ho
Nyugdíjasok, Trump, Japán: 2025 legolvasottabb anyagai a HOLDBLOG-on
Van egy nap az évben, amikor biztosan nem kell kontenten agyalni. December vége az év végi összefoglalóké (mi is írtunk sokat, a következő napokban jönnek... The post Nyugdíjasok, Trump, Japán
Jézus Krisztus hozta el az ötszöröző hozamot
Számomra az év legcukibb - egyben a legfontosabb lényegtelen (vagy a leglényegtelenebb fontos?) sztorija - az volt, hogy egy elsőre végtelenül hülyének tűnő fogadás végül... The post Jézus K
Adatvédelmi helyzetjelentés: mesterséges intelligencia a magyar bankszektorban
Az év végéhez érve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elhalmozza az érdeklődőket jelentésekkel. November végén a pártok és az online médiatartartalom-szolgálta
Minimálbér, garantált bérminimum 2026 - ennyi lesz a legkisebb bér Magyarországon
Megszületett a megállapodás a 2026-os minimálbérről és garantált bérminimumról:2026. január 1-jétől a minimálbér 11%-kal, a garantált bérminimum 7%-kal emelkedik.
BNPL, vagyis vásárolj most, fizess később - mit kell tudni róla?
A BNPL, vagyis "buy now, pay later" (vásárolj most, fizess később) egy új, egyre népszerűbb fizetési forma, mely lehetővé teszi, hogy azonnal megkapjuk a kívánt terméket vagy szolgáltatást
Sok befektető fog hibázni 2026-ban – kerüld el a csapdákat
Segítünk megtalálni a következő év nagy nyerteseit.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.
Nehéz éven vannak túl a boltok – Mi jöhet ezután?
Neubauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával beszélgettünk.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?