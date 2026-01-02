Ritka égi jelenségek özöne közeleg: ilyen sűrű sorozatot évtizedek óta nem láthatott az emberiség

A napfogyatkozások aranykora 2026-ban kezdődik, ilyen sűrűségű fogyatkozás-sorozat legutóbb 2008-2010 között fordult elő, így a csillagászat szerelmesei számára kivételes lehetőségeket kínál a következő időszak.

Az első esemény 2026. február 17-én egy gyűrűs napfogyatkozás lesz, amikor a Hold a Nap 96%-át takarja el maximum 2 perc 20 másodpercig, de ez csak az Antarktisz távoli régióiban lesz látható.

2026. március 3-án teljes holdfogyatkozás következik, amikor a Hold felszíne 58 percig vörös színben fog ragyogni. Ezt legjobban Észak-Amerika nyugati részéről, Ausztráliából, Új-Zélandról, Kelet-Ázsiából és a Csendes-óceán térségéből lehet majd megfigyelni.

Ez lesz az utolsó teljes holdfogyatkozás 2029-ig.

2026. augusztus 12-én teljes napfogyatkozás lesz látható Kelet-Grönlandról, Nyugat-Izlandról és Észak-Spanyolországból. A teljes fogyatkozás Izland közelében éri el a 2 perc 18 másodperces csúcsát.

Ez lesz az európai kontinens első teljes napfogyatkozása 1999 óta.

Az év utolsó fogyatkozása augusztus 28-án egy mély részleges holdfogyatkozás lesz, amikor a Hold felszínének 96%-a vörös színűvé válik, bár teljes fogyatkozás nem következik be.

Indul a sorozat

A 2026. augusztus 12-i teljes napfogyatkozással kezdődik egy különleges sorozat, amelyben 710 nap alatt három teljes napfogyatkozás lesz látható. A következő 2027. augusztus 2-án következik, amikor akár 6 perc 22 másodpercig is tarthat a teljes fogyatkozás – ez lesz a 21. század leghosszabb ilyen eseménye. Egyiptomban, Spanyolország déli részén, Észak-Afrikában és a Közel-Keleten lesz megfigyelhető.

A harmadik teljes napfogyatkozás 2028. július 22-én Ausztráliában és Új-Zélandon lesz látható. Sydney 1857 óta először tapasztalhat teljes napfogyatkozást, míg Nyugat-Ausztrália távoli területein több mint öt percig tarthat a teljes sötétség.

A gyűrűs napfogyatkozások – bár nem járnak teljes sötétséggel – szintén lenyűgöző látványt nyújtanak, amikor a Hold tökéletesen a Nap közepén helyezkedik el, létrehozva a "tűzgyűrű" jelenséget. A 2026. február 17-i eseményt követően 708 napon belül még két gyűrűs napfogyatkozás következik: 2027. február 6-án Chilében, Argentínában és Nyugat-Afrikában, majd 2028. január 26-án a Galápagos-szigeteken, Ecuadorban, Brazíliában és naplementekor Spanyolországban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images