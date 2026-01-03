Fény derült arra, hogyan fülelték le Madurót - Kémfilmbe illik az akció

A CIA-forrás szerepéről először a New York Times számolt be.
Az informátor egy kiterjedt hírszerzési hálózat része volt, amely műholdas és elektronikus felderítési adatokat is felhasznált.
A hónapokig tartó, aprólékosan megtervezett műveletet a CIA és az amerikai védelmi minisztérium közösen hajtotta végre.
John Ratcliffe, a CIA igazgatója korábban is hangsúlyozta, hogy az ügynökség kiemelt figyelmet fordít emberi hírszerzési források beszervezésére. Egyelőre nem ismert, hogy a most említett informátort pontosan mikor sikerült megnyerni. Az Egyesült Államok kormánya 50 millió dolláros jutalmat ajánlott fel a Maduro letartóztatásához vezető információkért.
