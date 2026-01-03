  • Megjelenítés
Fény derült arra, hogyan fülelték le Madurót - Kémfilmbe illik az akció
Globál

Fény derült arra, hogyan fülelték le Madurót - Kémfilmbe illik az akció

Portfolio
Egy Venezuelába beépített CIA-forrás segített az Egyesült Államoknak nyomon követni Nicolás Maduro tartózkodási helyét az elfogását megelőző időszakban – értesült a CBS News.

A CIA-forrás szerepéről először a New York Times számolt be.

Az informátor egy kiterjedt hírszerzési hálózat része volt, amely műholdas és elektronikus felderítési adatokat is felhasznált.

A hónapokig tartó, aprólékosan megtervezett műveletet a CIA és az amerikai védelmi minisztérium közösen hajtotta végre.

John Ratcliffe, a CIA igazgatója korábban is hangsúlyozta, hogy az ügynökség kiemelt figyelmet fordít emberi hírszerzési források beszervezésére. Egyelőre nem ismert, hogy a most említett informátort pontosan mikor sikerült megnyerni. Az Egyesült Államok kormánya 50 millió dolláros jutalmat ajánlott fel a Maduro letartóztatásához vezető információkért.

Még több Globál

Így reagáltak a világ vezetői az Egyesült Államok venezuelai katonai műveletére

Pillanatok alatt legyőzte Trump Venezuelát, sosem látott részleteket osztott meg az elnök - Percről percre tudósítunk az eseményekről

Megpróbálták megalkotni a Nyugat szuperkatonáját – Akkora pofára esés lett belőle, hogy szinte senki sem ismeri a történetet

Kapcsolódó cikkünk

Pillanatok alatt legyőzte Trump Venezuelát, elfogták Maduro elnököt - Percről percre tudósítunk az eseményekről

"Nemet mondtam az alkura" - Trump elárulta, mit akart tőle az utolsó pillanatban a diktátor

Itt van Trump bejelentése: Amerika rávetette magát a dél-amerikai olajkincsre

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Pfizer Inc. - elemzés

Ez a Verizonhoz hasonlóan szintén egy olyan részvény, ami az alacsony emelések miatt nem kerül be a Top 10-es listámba, de a hozama jó, és a grafikonja alapján is érdemes követni.Cégismertető

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Pillanatok alatt legyőzte Trump Venezuelát, sosem látott részleteket osztott meg az elnök - Percről percre tudósítunk az eseményekről
Hivatalos: az USA megtámadta Venezuelát, az egész országot bombázzák
A jövő héten kimondhatják Európa nagyhatalmai, hogy megvédik Ukrajnát
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility