Fény derült arra, hogyan fülelték le Madurót - Kémfilmbe illik az akció

Egy Venezuelába beépített CIA-forrás segített az Egyesült Államoknak nyomon követni Nicolás Maduro tartózkodási helyét az elfogását megelőző időszakban – értesült a CBS News.

A CIA-forrás szerepéről először a New York Times számolt be.

Az informátor egy kiterjedt hírszerzési hálózat része volt, amely műholdas és elektronikus felderítési adatokat is felhasznált.

A hónapokig tartó, aprólékosan megtervezett műveletet a CIA és az amerikai védelmi minisztérium közösen hajtotta végre.

John Ratcliffe, a CIA igazgatója korábban is hangsúlyozta, hogy az ügynökség kiemelt figyelmet fordít emberi hírszerzési források beszervezésére. Egyelőre nem ismert, hogy a most említett informátort pontosan mikor sikerült megnyerni. Az Egyesült Államok kormánya 50 millió dolláros jutalmat ajánlott fel a Maduro letartóztatásához vezető információkért.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio