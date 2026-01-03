Itt van a bizonyíték: fénykép jelent meg az elfogott venezuela vezetőről, Nicolas Maduróról

Maduro melegítőben, letakart szemekkel, zajszűrő fülhallgatóval és egy vizesüveggel a kezében látható a képen. Nagyon úgy fest, hogy az amerikai különleges erők tényleg alvás közben csaptak le a caracasi vezetőre.

First image of Venezuelan President Maduro in U.S. custody after he was captured last night. pic.twitter.com/C37GRNMTSn https://t.co/C37GRNMTSn — OSINTtechnical (@Osinttechnical) January 3, 2026

Donald Trump elnök ma reggel jelentette be, hogy az amerikai különleges erők egy gyors katonai akció után elfogták és kihozták Venezuelából az ország vezetőjét, Nicolas Madurót. A férfit az amerikai hadsereg elit egysége, a Delta Force hozta ki a légierő fedezete alatt.

Címlapkép forrása: Smith Collection/Gado/Getty Images