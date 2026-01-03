  • Megjelenítés
Itt van a bizonyíték: fénykép jelent meg az elfogott venezuela vezetőről, Nicolas Maduróról
Itt van a bizonyíték: fénykép jelent meg az elfogott venezuela vezetőről, Nicolas Maduróról

Megjelent az első hiteles fotó az amerikai őrizetbe került venezuelai elnökről, Nicolas Maduróról a USS Iwo Jima fedélzetéről. A képet Donald Trump elnök osztotta meg először.

Maduro melegítőben, letakart szemekkel, zajszűrő fülhallgatóval és egy vizesüveggel a kezében látható a képen. Nagyon úgy fest, hogy az amerikai különleges erők tényleg alvás közben csaptak le a caracasi vezetőre.

Donald Trump elnök ma reggel jelentette be, hogy az amerikai különleges erők egy gyors katonai akció után elfogták és kihozták Venezuelából az ország vezetőjét, Nicolas Madurót. A férfit az amerikai hadsereg elit egysége, a Delta Force hozta ki a légierő fedezete alatt.

Pillanatok alatt legyőzte Trump Venezuelát, elfogták Maduro elnököt - Percről percre tudósítunk az eseményekről

